🗣: Deisenhofen mit "bitterer Niederlage" - TuS hat "positives Gefühl"

Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: » Wir haben 15 Minuten gebraucht um ins Spiel zu kommen, ab diesem Zeitpunkt dann aber immer wieder gute Angriffe gefahren und sind auch verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Kurz vor der Halbzeit hatten wir mehrmals die Chance zum 3:0.

Mit Beginn der zweiten Hälfte kamen wir erneut nicht gut in die Zweikämpfe und Hankofen hat unsere Fehler zum 2:1 und 2:2 ausgenutzt. In der Folge versuchten beide Teams auf Sieg zu spielen wobei die zwingenderen Chancen auf unserer Seite waren. «

Unsere offensive Strafraumbesetzung war ausbaufähig. Nach unserem 1:1 durch Karpouzidis wurde Heimstetten wieder offensiver und es war wichtig, dass wir diesen Punkt geholt haben. Auch wenn wir durch Luburic nach schöner Vorarbeit von Fejzullahi noch eine Riesenchance auf das 2:1 hatten. Insgesamt gehen wir mit einem positiven Gefühl in die nächste Woche!«

Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen: »Für uns ist es natürlich eine bittere Niederlage, weil ich denke, dass ein Punkt auf jeden Fall drin gewesen wäre. Wir haben die ersten Minuten sehr gut begonnen, aber mit zunehmender Spieldauer ist Erlbach immer besser in ihr Spiel reingekommen. Gerade in der ersten Halbzeit, so ab der 15. Minute bis zur Halbzeit, war Erlbach dann schon die dominantere Mannschaft. Wobei wir uns nach vorne auf die Konter beziehungsweise auf die Umschaltmomente ausgelegt hatten. Da hatten wir auch eine sehr gute Möglichkeit: Eine super Aktion über die rechte Seite von Tobias Seidl auf Lukas Kretzschmar, der dann aber leider aus 16 Metern weggerutscht ist. Das wäre eine richtig gute Chance gewesen. So ging es dann mit einem 0:0 in die Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit war natürlich weiterhin sehr viel Tempo und eine hohe Intensität im Spiel. Ich denke, beide Mannschaften haben ein sehr gutes Bayern-Ligaspiel gezeigt. Und wie es in so einem engen Spiel auf Augenhöhe dann oft ist, entscheiden am Ende Kleinigkeiten und Nuancen. In unserem Fall haben wir einmal nicht richtig gestanden, und genau das kostet uns dann im Endeffekt das Spiel. Ich möchte aber auch gleich sagen, dass die Niederlage nicht unverdient ist. Gerade in der Schlussphase, nachdem wir aufgemacht hatten, hatte der Gegner noch zwei, drei gute Konterchancen. Auf der anderen Seite hat Egon Weber in der 76. und 77. Minute mit zwei super Paraden verhindert, dass wir zum Ausgleich kommen. Dementsprechend ist es eine knappe Niederlage, mit der wir jetzt leben müssen. Wir müssen nächste Woche wieder versuchen, in die Spur zurückzukommen.«