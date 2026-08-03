Deisenhofen II verspielt Führung – TSV trifft mit der letzten Aktion

Deisenhofen II (blau) gab eine 2:0-Führung her. – Foto: Oliver und Tamara Rabuser

Trotz 2:0-Führung nach einer Stunde verlor die U23 des FC Deisenhofen beim Bezirksliga-Aufsteiger TSV Moorenweis mit 2:3. Trainer Andreas Budell war mit der Vorstellung seines Teams allerdings fast über die gesamte Spielzeit hinweg unzufrieden. „Sauer trifft’s ganz gut“, beschrieb er seinen Gemütszustand nach dem Schlusspfiff.

Nur die Anfangsphase gefiel dem 39-Jährigen, vor allem die Szene in der achten Minute: Oliver Lindenauer nahm nach starkem Ballgewinn Tempo auf und flankte auf Florian Weber, der gegen die Laufrichtung des Torwarts ins lange Eck köpfte. „Ein wunderschönes Tor“, lobte Budell, der seine Elf dann aber deutlich nachlassen sah: „Wir hatten keinen Zugriff mehr, haben uns im Spielaufbau schwergetan, haben hinten viel quergespielt und konnten lange Bälle nicht festmachen.“ Moorenweis kam auf, startete „Angriff auf Angriff“, so Budell. „Es war zwar außer bei Standards noch nicht gefährlich, aber wir haben uns mit dem 1:0 schon ein bisschen in die Halbzeit gerettet.“