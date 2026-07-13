Deisenhofen II unterliegt Kreisligisten – Haching feiert Kantersieg

Nach der Niederlage in Schwaig feierten die Vorstädter einen Kantersieg in Holzkirchen. – Foto: Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching feiert ein Torfest in Holzkirchen und die Bayern Amateure gehen bei den Stuttgarter Kickers unter – die oberbayerischen Teams befinden sich mitten in der Vorbereitung. Alle gestrigen Testspiele auf einen Blick.

Die FC Bayern Amateure unterlagen den Stuttgarter Kickers mit 0:4.Dabei starteten die Amateure zunächst besser in die Partie. Nach einem Solo von Tim Binder bot sich Michael Scott die Chance auf Führung. Nach acht Minuten war es aber Christian Mauersberger, der die Stuttgarter jubeln ließ.

Nach der 0:2-Niederlage in Schwaig meldet sich die SpVgg Unterhaching mit einem deutlichen 9:2-Erfolg gegen den TuS Holzkirchen zurück. Bereits nach zwei Minuten eröffnete Wesley Krattenmacher das Torfestival. Die restlichen Torschützen der Vorstädter waren: Felix Müller (11.), Marinus Spann (20./42./57.), Moritz Müller (31.), Timon Obermeier (70.), Neuzugang Bryan Alexander Beusch (75.) und David Michelini (90.).

Beim Aufeinandertreffen der beiden Landesligisten setzte sich der TSV Jetzendorf mit 5:3 durch. Der FC Schwabing drehte die Partie kurzzeitig nach einem 0:1-Rückstand (13.) sogar noch auf 3:1 (24./44./53.), musste sich aber in der zweiten Hälfte 3:5 geschlagen geben.

Der SV Dornach hat es dem TSV Jetzendorf gleichgetan und sich ebenfalls mit einem 5:3-Erfolg durchgesetzt. Hugo Heise gelang dabei ein Doppelpack. Er schoss das erste und das letzte Tor (11./90.).

Der TSV Zorneding setzte sich souverän mit 3:1 gegen die Zweitvertretung des FC Schwabing durch. Alle vier Treffer fielen erst in der zweiten Halbzeit.

Der FC Töging musste sich dem SC Falkenberg mit 1:2 geschlagen geben. Trotz der Führung durch Mike Opara (34.) blieb am Ende nichts Zählbares für Töging.

Im Duell der beiden Bezirksligisten setzte sich der SV Waldeck-Obermenzing knapp mit 2:1 durch. Marc Bedronka brachte die Gäste früh in Führung (6.). Lukas Fladung verkürzte in der 61. Spielminute auf 1:2 für Kammerberg. Der Ausgleichstreffer blieb aus.

Der SV Nord München-Lerchenau gewann seinen Test gegen den FC Kosova München souverän mit 5:0. Nach dem Führungstreffer in der 40. Minute legten die Nordler in der zweiten Halbzeit noch vier weitere Tore nach.

Beim Duell der beiden Landesligisten ging der SV Aubing mit 6:0 unter. Paul Iffarth feierte einen Viererpack. Aubing verliert somit sein zweites Testspiel in Folge.

Auch der TSV Gaimersheim ging am Sonntag leer aus. Gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim verlor Gaimersheim 1:3.