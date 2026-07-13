 2026-07-13T06:53:08.767Z

Allgemeines

Deisenhofen II unterliegt Kreisligisten – Haching feiert Kantersieg

Die Testspiele der oberbayerischen Teams

von Lara Marjanovic · Heute, 13:59 Uhr · 0 Leser
Nach der Niederlage in Schwaig feierten die Vorstädter einen Kantersieg in Holzkirchen.
Nach der Niederlage in Schwaig feierten die Vorstädter einen Kantersieg in Holzkirchen. – Foto: Sven Leifer

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Regionalliga Südwest
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Bezirksliga West

Die SpVgg Unterhaching feiert ein Torfest in Holzkirchen und die Bayern Amateure gehen bei den Stuttgarter Kickers unter – die oberbayerischen Teams befinden sich mitten in der Vorbereitung. Alle gestrigen Testspiele auf einen Blick.

Gestern, 14:00 Uhr
Stuttgarter Kickers
Stuttgarter KickersStuttgarter Kickers
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
4
0

Die FC Bayern Amateure unterlagen den Stuttgarter Kickers mit 0:4.Dabei starteten die Amateure zunächst besser in die Partie. Nach einem Solo von Tim Binder bot sich Michael Scott die Chance auf Führung. Nach acht Minuten war es aber Christian Mauersberger, der die Stuttgarter jubeln ließ.

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
2
9
Abpfiff

Nach der 0:2-Niederlage in Schwaig meldet sich die SpVgg Unterhaching mit einem deutlichen 9:2-Erfolg gegen den TuS Holzkirchen zurück. Bereits nach zwei Minuten eröffnete Wesley Krattenmacher das Torfestival. Die restlichen Torschützen der Vorstädter waren: Felix Müller (11.), Marinus Spann (20./42./57.), Moritz Müller (31.), Timon Obermeier (70.), Neuzugang Bryan Alexander Beusch (75.) und David Michelini (90.).

Gestern, 11:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
5
3

Beim Aufeinandertreffen der beiden Landesligisten setzte sich der TSV Jetzendorf mit 5:3 durch. Der FC Schwabing drehte die Partie kurzzeitig nach einem 0:1-Rückstand (13.) sogar noch auf 3:1 (24./44./53.), musste sich aber in der zweiten Hälfte 3:5 geschlagen geben.

Gestern, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
SV Eichenried
SV EichenriedEichenried
5
3
Abpfiff

Der SV Dornach hat es dem TSV Jetzendorf gleichgetan und sich ebenfalls mit einem 5:3-Erfolg durchgesetzt. Hugo Heise gelang dabei ein Doppelpack. Er schoss das erste und das letzte Tor (11./90.).

Gestern, 17:00 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing II
3
1
Abpfiff

Der TSV Zorneding setzte sich souverän mit 3:1 gegen die Zweitvertretung des FC Schwabing durch. Alle vier Treffer fielen erst in der zweiten Halbzeit.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
SC Falkenberg
SC FalkenbergFalkenberg
1
2
Abpfiff

Der FC Töging musste sich dem SC Falkenberg mit 1:2 geschlagen geben. Trotz der Führung durch Mike Opara (34.) blieb am Ende nichts Zählbares für Töging.

Gestern, 11:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
1
2
Abpfiff

Im Duell der beiden Bezirksligisten setzte sich der SV Waldeck-Obermenzing knapp mit 2:1 durch. Marc Bedronka brachte die Gäste früh in Führung (6.). Lukas Fladung verkürzte in der 61. Spielminute auf 1:2 für Kammerberg. Der Ausgleichstreffer blieb aus.

Gestern, 15:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova
5
0
Abpfiff

Der SV Nord München-Lerchenau gewann seinen Test gegen den FC Kosova München souverän mit 5:0. Nach dem Führungstreffer in der 40. Minute legten die Nordler in der zweiten Halbzeit noch vier weitere Tore nach.

Gestern, 16:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
6
0
Abpfiff

Beim Duell der beiden Landesligisten ging der SV Aubing mit 6:0 unter. Paul Iffarth feierte einen Viererpack. Aubing verliert somit sein zweites Testspiel in Folge.

Gestern, 17:00 Uhr
SpVgg Joshofen-Bergheim
SpVgg Joshofen-BergheimJoshofen-B.
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
3
1
Abpfiff

Auch der TSV Gaimersheim ging am Sonntag leer aus. Gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim verlor Gaimersheim 1:3.

Gestern, 11:30 Uhr
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
3
1
Abpfiff

Die Zweitvertretung des FC Deisenhofen verlor sein Testspiel gegen den Kreisligisten aus Fürstenried. Mit einem 3:1 feierte der FC Fürstenried seinen zweiten Testspielsieg.