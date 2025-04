Deisenhofen II gegen Aubing erst nach der Pause auf Augenhöhe

Danach fanden die Blauhemden endlich in die Partie, nutzten auch eine Verletzungsunterbrechung, um sich noch einmal zu sortieren. Marco Bisignano hatte die große Ausgleichschance, war aber zu überrascht, um Aubings Keeper zu überwinden (45.).

In der zweiten Halbzeit lieferte der FCD dem designierten Aufsteiger dann eine Partie auf Augenhöhe. „Wir haben die Bälle früher gewonnen und besser gehalten, hatten deutlich mehr Spielanteile und auch ein, zwei Strafaumszenen“, so Budell. Wenngleich kein echter Hochkaräter dabei war, verwies der Coach auf die Entwicklung seit dem 0:3 in der Hinrunde: „Das war ein total anderes Spiel. Man sieht, dass etwas voran geht.“ An der Berechtigung des Aubinger Sieges, den Leo Tomic mit einem Konter endgültig fixierte (90.+1), gab es aber auch nach Budells Ansicht nichts zu rütteln: „Der war verdient.“ (um)