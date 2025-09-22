Deisenhofen II bringt sich mit zwei Patzern um den Sieg

Die Ansprüche steigen: Mit dem 1:1 (0:1) gegen den VfL Denklingen blieb die U23 des FC Deisenhofen zum neunten Mal in Folge ungeschlagen, doch Trainer Andreas Budell zeigte sich leicht enttäuscht: „Nach diesem Lauf fühlt es sich wie eine leichte Niederlage an, vor allem, weil uns individuelle Fehler zwei Punkte gekostet haben.“

Deisenhofen – Der erste Patzer unterlief Torwart Johannes Widmann, der beim 0:1 durch Hannes Rambach mit dem Ball am Fuß zu lange zögerte (13.). „Es gibt einen Pressschlag und der Stürmer kann einschieben.

So geraten wir in Rückstand durch eine Situation, die nie gefährlich war“, kritisierte Budell, dessen Team danach trotz Überlegenheit die Durchschlagskraft fehlte: „Wir sind nicht wirklich gefährlich ins letzte Drittel gekommen, weil wir nicht sauber genug gespielt haben.“

Das lag laut Budell auch an den Denklingern: „Der Gegner war teilweise brutal hart. Es gab viele Gelbe Karten, einmal hätte es meiner Meinung nach Rot gegen müssen.“ Immerhin bekam der FCD in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach Foul an Luke Gandl einen Elfmeter zugesprochen, doch Florian Weber scheitertel an VfL-Keeper Simon Sporer – der zweite Schnitzer, der die Siegchance trübte.

Besser machte es Joker Vincent Bürstner gegen Ende der fahrigen zweiten Hälfte: Nach einer Attacke an Lukas Blauensteiner verwandelte er den fälligen Strafstoß zum 1:1 (83.) und rettete so wenigstens die Serie. (um)

FC Deisenhofen U23 - VfL Denklingen 1:1 (0:1) FCD U23: Widmann - Blauensteiner (88. Özbek), Martin (58. Wohlmann), Cosic, Sagner (73. Ngeukeu), Rehm (73. Bürstner), Vollmer, Perneker (63. Sliwka), Gandl, Herrmann, Weber Tore: 0:1 Rambach (13.), 1:1 Bürstner (83., Foulelfmeter) – Besonderes Vorkommnis: Weber scheitert beim Foulelfmeter (45.+2)