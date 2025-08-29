Deisenhofen gegen Remiskönige: "Gibt gute und schlechte Unentschieden"

Die Bayernliga ist heuer noch ein gutes Stück ausgeglichener als in den vergangenen Jahren. Deshalb gibt es extrem viele Unentschieden und nun reist der FC Deisenhofen einmal quer durch den Landkreis zum FC Ismaning (Freitag, 18 Uhr) zu den Kickern, die fast immer die Punkte teilen.

Ismaning ist zweifelsohne der Remiskönig der Liga. Mit einem Sieg, fünf Unentschieden und einer Niederlage (mit dem 0:1 fast in letzter Minute) kämpfen sich die Ismaninger durch die Saison und haben jeden Gegner bislang das Leben schwer gemacht. Und Achtung: Ismaning hat im letzten Heimspiel gegen den FC Pipinsried ein 0:3 aufgeholt und 3:3 gespielt. Da war man eine gute Stunde lang komplett chancenlos.

So etwas dürfte dem FC Deisenhofen mit seelischen Schmerzen bekannt vorkommen, nachdem der letzte Gegner Nördlingen 80 Minuten chancenlos war, um dann mit einer wilden Schlussoffensive des Gegners das sichere Deisenhofener 3:0 aufzuholen und auszugleichen. „Wir haben dieses Spiel sachlich aufgearbeitet, die Fehler klar und deutlich angesprochen“, sagt der Deisenhofener Trainer Andreas Pummer.

Und er betont seine Überzeugung, dass man so ein Drama nie wieder erleben möchte: „Die jungen Spieler werden daraus lernen und alles dafür tun, dass so etwas nicht mehr passiert.“ Mit der Besprechung am Montag wurde dieses irre Spiel dann aber auch abgehakt und der Blick wieder nach vorne gerichtet.

Die erste Trainerstation Pummers war der FC Unterföhring und dort waren Duelle mit Ismaning die Mütter aller Derbys. „Damals war es noch etwas anderes, gegen Ismaning zu spielen“, sagt der 43-Jährige, der sich 2017 in Unterföhring verabschiedete und mittlerweile schon in seiner vierten Saison beim FCD richtig gute Arbeit leistet. Deshalb ist Ismaning nun ein Auswärtsspiel mit nicht allzu weiter Anfahrt und einem Verein, den man gut kennt.

"Das 3:3 nach 3:0-Führung ist ein schlechtes Unentschieden"

Nach dem bisherigen Saisonverlauf schreit die Paarung nur so nach einer Punkteteilung. Ismaning kommt auf fünf Remis in sieben Spielen, Deisenhofen immerhin auf drei Remis in sechs Partien. Bei zuletzt drei Spielen ohne Niederlage waren auch zwei Teilerfolge dabei.

Und Andreas Pummer macht deutlich, dass man jede Punkteteilung für sich betrachten muss: „Es gibt gute und schlechte Unentschieden. Wenn du einen Punkt in Erlbach holst, dann ist das ein gutes Unentschieden. Das 3:3 nach 3:0-Führung gegen Nördlingen dagegen ist ein schlechtes Unentschieden.“