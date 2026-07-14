Deisenhofen feiert ein Fest mit 1860 München

Der FC Deisenhofen empfing den TSV 1860 München zu einem Freundschaftsspiel. Weil die S-Bahn nur im 40-Minuten-Takt fuhr, startete die Partie erst kurz nach 16 Uhr.

Um kurz nach halb vier am Samstag Nachmittag blickte Thomas Werth etwas skeptisch drein: „Zu wenig Leute sind da“, meinte der Sportliche Leiter des FC Deisenhofen mit Blick auf die noch lückenhafte Kulisse am heimischen Sportplatz. Immerhin gastierte mit dem TSV 1860 München ja nicht irgendein Verein beim Bayernligisten, sondern der Traditionsklub, der seinen leidenschaftlichen Anhängern als „Münchens große Liebe“ gilt. Und weil diese Fans nicht nur als treu, sondern auch als reisefreudig bekannt sind, sah auch 1860-Pressesprecher Rainer Kmeth zu diesem Zeitpunkt beim Zuspruch noch Luft nach oben: „800 hätte ich schon erwartet. Aber es sind ja noch 20 Minuten.“

Alle zwei Wochen wäre das nicht möglich. Das geht vielleicht zwei- oder dreimal im Jahr.

Thomas Werth, Sportlicher Leiter des FC Deisenhofen

Es waren dann sogar etwas mehr, denn die Partie startete erst kurz nach 16 Uhr. „Die S-Bahn fährt zurzeit nur im 40-Minuten-Takt und da hieß es, es kommt gleich noch eine, die sollten wir abwarten“, erklärte Werth den verspäteten Anstoß, der sich lohnte, denn tatsächlich strömten noch etliche Zuschauer auf den letzten Drücker zum Sportplatz: „Wir hatten 708 zahlende Zuschauer, ich schätze 850 Leute waren insgesamt da. Das war keine Rekordkulisse, beim Pokalspiel gegen die SpVgg Unterhaching vor zwei Jahren hatten wir ein paar mehr. Aber für ein Freundschaftsspiel ist es doch außergewöhnlich“, so der FCD-Manager, der sich letztlich rundum zufrieden zeigte: „Das Wetter hat mitgespielt, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu heiß war, alles ist friedlich abgelaufen, es wurde viel gegessen und getrunken. Es war eigentlich ein richtig schönes Fußball-Fest.“

Zum gelungenen Nachmittag trugen viele Leute im Verein bei. „39 Spieler aus AH, dritter und vierter Mannschaft haben mitgeholfen“, so Werth. Aber auch unpässliche Akteure aus dem Bayernligakader übernahmen Aufgaben, wie der verletzte Björn Jost, der fleißig am Grillstandl mitarbeitete. Unüberseh- und vor allem unüberhörbar war der Beitrag der „Horda Blue Ultras“: Die jungen FCD-Fans feuerten ihr Team so lautstark an, dass es sogar dem Löwen-Anhang imponierte. Auf dem 1860-Fanportal „sechzger.de“ lobt Mitarbeiter Peter Gratz: „Schön war auch die Stimmung der jungen Gruppe an Deisenhofen-Fans, die für Bayernliga-Verhältnisse einen Top-Support abgeliefert haben.“

Auch Werth weiß die enthusiastische Unterstützung zu schätzen: „Das ist die U14 und U15, bei denen waren unsere Spieler Schorsch Jungkunz und Leo Edenhofer Trainer. Deshalb haben die Buben dann seit drei, vier Jahren immer bei der Ersten zugeschaut und angefeuert und sind immer professioneller geworden, mit Trommeln und Fahnen.“

Sportlich konnten die Deisenhofner nach dem 0:2 (wir berichteten) durch die späten Tore von Rron Gosalci (82.) und Arian Ortivero-Calderon (87.) ebenfalls zufrieden sein, wenngleich Andreas Pummer die Niederlage gerne vermieden hätte: „Wir haben uns von einer sehr guten Seite gezeigt. Hätten wir gewonnen, hätten wir uns von unserer allerbesten Seite gezeigt.“ Doch das Ergebnis trübte die Laune des Trainers nicht ernsthaft: „Für unseren Verein ist das so ein gelungenes Event.“

Dafür war im Vorfeld allerdings harte Arbeit zu leisten. „Der Aufwand war für unseren Zweiten Vorstand Florian Boos und mich sehr hoch“, sagte Werth. „Alle zwei Wochen wäre das nicht möglich. Das geht vielleicht zwei- oder dreimal im Jahr.“ Eine Neuauflage wäre von Seiten des FCD aber durchaus erwünscht. „Es macht halt viel mehr Spaß, wenn so viele Leute da sind“, meinte etwa Abwehrchef Tobias Nickl. Werth fühlte schon mal vor: „Ich habe mit Manfred Paula (1860-Geschäftsführer - d. Red.) geredet, dass man das vielleicht öfter machen könnte, weil wir ja auch gegenseitig von Jugendspielern profitieren.“ Mit Blick auf die aktuelle Situation bei 1860 ist dem FCD-Sportchef allerdings klar, dass das nächste Fußballfest in Deisenhofen für den Löwen-Geschäftsführer momentan zweitrangig ist: „Er hat jetzt auch was anderes zu tun.“