Deisenhofen dominiert in Wolfratshausen – Hermann trifft vierfach

Deisenhofen holt auswärts drei Punkte – Foto: Dieter Metzler

Budell beklagte vor allem fehlendes Tempo: „Wir waren zu langsam, um den Gegner ins Laufen zu bringen.“ Trotzdem gingen die Blauhemden in Führung: Nach einem langen Diagonalball flankte Nico Wohlmann, Jonas Herrmann köpfte ein (27.).

Keine Chance ließ die U23 des FC Deisenhofen dem BCF Wolfratshausen, der als abgeschlagenes Schlusslicht der Bezirksliga Süd eigentlich zur Aufholjagd blasen wollte. Das Team von Andreas Budell gewann mit 6:1 (1:0). „Die erste Halbzeit haben wir ein bisschen verschlafen. Wir haben gut verteidigt, hatten die volle Kontrolle, hatten 70 Prozent oder mehr Ballbesitz, wurden aber selber nicht gefährlich“, so der Deisenhofner Trainer. „Wir wollten zu sicher spielen, was ich auch ein bisschen verstehen kann. Wolfratshausen hat einen neuen Trainer, teilweise neue Spieler. Und vergangene Saison haben wir das erste Spiel nach der Winterpause dort mit 1:4 verloren.“

Im zweiten Durchgang kamen die Deisenhofner dann aber auf Touren. Kurios: Sie bekamen drei Foulelfmeter innerhalb von zwölf Minuten zugesprochen. Beim ersten konnte Budell die Wolfratshauser Proteste ein wenig verstehen: Herrmann wurde gehalten, kam aber trotzdem zum Schuss. Doch der Unparteiische entschied sich für den Pfiff, Herrmann verwandelte selbst (50.) und er trat auch nach dem klaren Foul an Lukas Vollmer an, traf zum 0:3 (59.). Als dann Lukas Blauensteiner gerammt wurde, schritt Noah Rehm zur Ausführung, scheiterte jedoch an BCF-Keeper Yuya Kondo (61.).

FCD-Coach zeigt sich zufrieden

Rehm durfte dann aber aus dem Spiel heraus jubeln, er markierte das 0:4 (62.), Herrmann erhöhte mit seinem vierten Tor auf 0:5 (75.). Nach dem Ehrentreffer der Hausherren durch Benjamin Kuqi (81.) sorgte Eren Özbek per Kopf nach einer Ecke für den 1:6-Endstand (84.).

Mit der zweiten Halbzeit zeigte sich Budell sehr zufrieden: „Wir hätten schon früher das dritte, vierte und fünfte Tor machen können. Es war am Ende ein gerechtes Ergebnis.“ Der FCD-Coach empfand eine gewisse Genugtuung, denn die Wolfratshauser hätten sein Team im Vorfeld als Bubimannschaft und möglichen Punkte-Lieferant für ihre geplante Aufholjagd bezeichnet.