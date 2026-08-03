Deinstes Brasilianer hat nichts verlernt: Aushilfe Fuchs Klein trifft Kreispokal im Überblick von Tageblatt · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Berlin

„Der Kerl ist unfassbar“, sagt Trainer Callerame über Henrique Fuchs Klein. Der Stürmer hatte seine Laufbahn beendet und hilft jetzt aus. Weil der Deinster SV einen Traum hat.

Eigentlich hatte Henrique Fuchs Klein seine Laufbahn als Fußballer mit der abgelaufenen Spielzeit beendet. Er wollte lediglich noch als Aushilfsspieler für den Bezirksligaabsteiger Deinster SV zur Verfügung stehen. Doch nun heißt es: „Er ist bereit für die ganz wichtigen Spiele“, so Deinstes Trainer Filippo Callerame. Die Partie gegen Kreisligaaufsteiger Agathenburg/Dollern in der ersten Runde des Kreispokalwettbewerbs war so ein wichtiges Spiel.

Mit einem Doppelpack verhalf der Deutsch-Brasilianer Deinste zum 3:0-Sieg gegen die Agathenburger. Einen hohen Stellenwert hatte diese Begegnung, weil Deinste unbedingt das Finale erreichen will. Das Endspiel findet nämlich im kommenden Jahr auf der eigenen Anlage statt. „Der Traum vom Finale müsste die größte Motivation sein“, sagt Callerame.

Ein Training reicht dem Mittelstürmer

Fuchs Klein, der acht Jahre lang für Deinste auf Kreis- und Bezirksebene kickte und Angebote aus höheren Ligen stets ausschlug, spielte am Wochenende, als sei er nie weggewesen. Der Stürmer bestritt lediglich das Abschlusstraining am Donnerstag zuvor mit der Mannschaft. „Der Kerl ist unfassbar“, sagt Trainer Callerame.

80 Minuten stand Fuchs Klein auf dem Platz. „Leider spielt er nicht mehr regelmäßig für uns“, sagt Callerame. Fuchs Klein sei fit und habe nichts verlernt. Der 32-Jährige hatte seine Laufbahn beendet, weil sein Körper langsam aber sicher die hohe Belastung quittierte. „Die Knochen sortieren dauert nach einem Spiel ein paar Tage“, sagt Callerame.