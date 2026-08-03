Deinstes Brasilianer hat nichts verlernt: Aushilfe Fuchs Klein trifft

„Der Kerl ist unfassbar“, sagt Trainer Callerame über Henrique Fuchs Klein. Der Stürmer hatte seine Laufbahn beendet und hilft jetzt aus. Weil der Deinster SV einen Traum hat.
Eigentlich hatte Henrique Fuchs Klein seine Laufbahn als Fußballer mit der abgelaufenen Spielzeit beendet. Er wollte lediglich noch als Aushilfsspieler für den Bezirksligaabsteiger Deinster SV zur Verfügung stehen. Doch nun heißt es: „Er ist bereit für die ganz wichtigen Spiele“, so Deinstes Trainer Filippo Callerame. Die Partie gegen Kreisligaaufsteiger Agathenburg/Dollern in der ersten Runde des Kreispokalwettbewerbs war so ein wichtiges Spiel.
Mit einem Doppelpack verhalf der Deutsch-Brasilianer Deinste zum 3:0-Sieg gegen die Agathenburger. Einen hohen Stellenwert hatte diese Begegnung, weil Deinste unbedingt das Finale erreichen will. Das Endspiel findet nämlich im kommenden Jahr auf der eigenen Anlage statt. „Der Traum vom Finale müsste die größte Motivation sein“, sagt Callerame.
Ein Training reicht dem Mittelstürmer
Fuchs Klein, der acht Jahre lang für Deinste auf Kreis- und Bezirksebene kickte und Angebote aus höheren Ligen stets ausschlug, spielte am Wochenende, als sei er nie weggewesen. Der Stürmer bestritt lediglich das Abschlusstraining am Donnerstag zuvor mit der Mannschaft. „Der Kerl ist unfassbar“, sagt Trainer Callerame.
80 Minuten stand Fuchs Klein auf dem Platz. „Leider spielt er nicht mehr regelmäßig für uns“, sagt Callerame. Fuchs Klein sei fit und habe nichts verlernt. Der 32-Jährige hatte seine Laufbahn beendet, weil sein Körper langsam aber sicher die hohe Belastung quittierte. „Die Knochen sortieren dauert nach einem Spiel ein paar Tage“, sagt Callerame.
Die erste Runde des Pokalwettbewerbs hat der Deinster SV erfolgreich abgehakt. Am Samstag, 8. August, startet der Bezirksligaabsteiger die Mission Wiederaufstieg. Oder doch nicht? Trainer Callerame stapelt tief und sieht andere Mannschaften eher in der Favoritenrolle.
Das sind Callerames Favoriten für die Meisterschaft
Andere Vereine hätten demnach eine höhere Quantität im Kader. Der Deinster Kader ist mit 16 Feldspielern eher überschaubar. Callerame fürchtet, dass er sich häufiger Unterstützung aus der zweiten Mannschaft oder aus der Jugend holen muss, oder eben Henrique Fuchs Klein als Aushilfe.
Callerame nennt den FC Oste/Oldendorf als Titelanwärter. Bliedersdorf habe „auch gute Jungs dazubekommen“. Die SG Lühe und der ASC Cranz-Estebrügge könnten für eine Überraschung in der Kreisliga sorgen.
Insgesamt haben am Wochenende zehn Kreisligisten die erste Pokalrunde überstanden. Nur der MTV Himmelpforten musste sich mit dem TSV Wiepenkathen II (0:3) einem unterklassigen Team geschlagen geben.
Bliedersdorfer Kader wegen Hochzeit dezimiert
In direkten Duellen von Kreisligisten setzten sich Mulsum gegen A/O (3:1) und der VfL Güldenstern Stade II gegen Hagen durch (3:1). Die VSV Hedendorf/Neukloster II werden derweil wohl kampflos beim VfL Fredenbeck weiterkommen, der kurzfristig nicht genügend spielberechtigte Spieler zusammen bekam. Bliedersdorf meisterte den Balance-Akt zwischen der Hochzeit eines Spielers und einem dünn besetzten Kader und kam in Wischhafen eine Runde weiter (6:3). Sogar der Bliedersdorfer Trainerstab fehlte.
Mit dem TuS „Eiche“ Bargstedt, dem TSV Eintracht Immenbeck, dem TSV Apensen II, dem SV Burweg, der SG Freiburg Oederquart sowie dem ASC Cranz-Estebrügge genossen sechs Teams ein Freilos.
Die Pokal-Ergebnisse im Überblick
FC Mulsum/Kutenholz - SV Ahlerstedt/Ottendorf 3:1. Tore: 1:0 (17.) Schulz, 2:0 (46.) N. Marzog, 2:1 (66.) Wiebusch, 3:1 (90.) Höck.
FC Wischhafen/Dornbusch - FSV Bliedersdorf/Nottensdorf 3:6. Tore: 1:0 (10.) Schumacher, 1:1 (15.) J. Ehlers, 1:2 (23.) Schüler, 1:3 (35.) Lapenko, 1:4 (39.) Plagemann, 2:4 (44.) Reuels, 3:4 (45.) Marchuk, 3:5 (51.) Aust, 3:6 (77.) Brandt.
TSV Wiepenkathen II - MTV Himmelpforten 3:0. Tore: 1:0 (79.) Ibrahim, 2:0 und 3:0 (87., 90.+3) Salah.
MTV Hammah II - TSV Großenwörden 8:1. Tore: 1:0 (3.) Funke, 2:0 (9.) Zurek, 3:0 (18.) Wieczorek, 4:0 (23.) Meyer, 5:0 (43.) Wieczorek, 6:0 (48.) Meyer, 6:1 (53.) Stüven, 7:1 (56.) Meyer, 8:1 (58.) Bardenhagen.
SV Agathenburg/Dollern - Deinster SV 0:3. Tore: 0:1 (29.) und 0:2 (33.) beide Fuchs Klein, 0:3 (90.+8) Wilkens.
TuS Jork - SG Lühe 1:6. Tore: 0:1 (38.) H. Allion, 0:2 (44.) und 0:3 (54.) beide Knitsch, 0:4 (58.) Hansen, 0:5 (63.) Mselmi, 1:5 (83.) Hanke, 1:6 (87.) Schönn.
SV Ottensen - TuS Harsefeld III 3:6. Tore: 0:1 (19.) Hafke, 0:2 (32.) Reiche, 0:3 (42.) Hafke, 0:4 (45.+3) Bethge, 1:4 (47.) und 2:4 (57.) beide Rosendahl, 2:5 (62.) Bockelmann, 3:5 (68.) Malzan, 3:6 (90.+5, ET) Battmer.
SSV Hagen - VfL Güldenstern Stade II 1:3. Tore: 0:1 (71.) Schulze, 1:1 (85.) Voß, 1:2 (89.) Matthiesen, 1:3 (90.+2) Schulze.
VfL Fredenbeck - VSV Hedendorf/Neukloster II Absetzung.
SV Drochtersen/Assel IV - FC Oste/Oldendorf 0:4. Tore: 0:1 (51.) Jarczinski, 0:2 (68.) und 0:3 (77.) beide Kel. Elfers, 0:4 (83.) Buck.