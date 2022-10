Deinster SV wieder in der Verfolgerrolle

Wie in der Vorsaison, als das Team Vizemeister aufgrund des schlechteren Torverhältnisses geworden war, findet sich Deinste in der Rolle des Verfolgers. Die 0:3-Niederlage in Harsefeld vom Freitag reißt kaum verheilte Wunden auf. "Klar, das knappe Scheitern zum Abschluss der Serie sitzt uns noch im Nacken. Aber die Saison ist lange nicht durch. Wir werden eine neue Erfolgsserie starten. Schon am kommenden Wochenende wird Lühe das leider zu spüren bekommen", sagt Sascha Förster.

Deinstes Co-Trainer ist trotz vieler verletzter Leistungsträger - Lukas Schacht und Moritz Glodeck fallen länger aus, Top-Scorer Henrique Fuchs Klein (zehn Treffer) fährt nur mit "Halbgas" und kommt mit angeschlagenem Fußgelenk im Dezember unters Messer - zuversichtlich. "Vor diesem Hintergrund ist der Start in die Saison beachtlich. Zudem können wir uns auf unsere Ersatzbank, von der Matthis Bierstedt, Michel Gerken und Hagen Wöhlk in Harsefeld stark zum Einsatz kamen, verlassen." Förster: "Hier steckt keiner den Kopf in den Sand."