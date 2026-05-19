Deinster SV verpflichtet Tim-Lukas Schult vom FC Oste/Oldendorf

Tim-Lukas Schult – Foto: Claudia Stuthmann

Zur kommenden Spielzeit wechselt Tim-Lukas Schult vom Liga- und Abstiegskonkurrenten FC Oste/Oldendorf zum Bezirksligisten Deinster SV. Wie der Verein auf Instagram bekanntgab, kam der Kontakt über Co-Trainer Toto Aue zustande, der mit Schult beruflich zusammenarbeitet.

Beim Deinster SV soll der Neuzugang künftig die Optionen im Mittelfeld erweitern. Trainer Filippo Callerame sieht im Spieler weiteres Entwicklungspotenzial und zeigte sich auf Social Media zufrieden über die Verpflichtung. „Mit Tim konnten wir einen im Mittelfeld vielseitig einsetzbaren Spieler verpflichten. Wir freuen uns, dass er sich für den DSV entschieden hat und sehen noch einiges an Potential, was wir aus ihm herauskitzeln wollen. Zudem hat man schon im Probetraining gesehen, dass er auch menschlich hervorragend in die Truppe passt.“

Auch Schult selbst blickt mit klaren Vorstellungen auf seine neue Aufgabe beim DSV. „Ich möchte beim DSV wieder mehr Spielzeit bekommen und einfach viel Spaß am Fußball haben.“