Deinster SV II und VfL Fredenbeck steigen auf

DSV-Trainer Michael Stüve hat mit seinem Team die Meisterschaft geholt – Foto: Hinck Media

Zwei Spieltage vor dem Saisonende stehen die beiden Aufsteiger fest: Der Deinster SV II hat mit einem 4:1-Erfolg gegen Eintracht Immenbeck III die Meisterschaft in der 2. Kreisklasse perfekt gemacht. Gleichzeitig sicherte sich der VfL Fredenbeck durch einen Sieg gegen den Tabellendritten FC Mulsum/Kutenholz II die Vizemeisterschaft und damit ebenfalls den Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Die Spiele im Überblick:



Wir hatten uns fest vorgenommen die Meisterschaft im letzten Heimspiel klar zu machen, nachdem wir es gegen Oste/Oldendorf noch nicht geschafft hatten. Dementsprechend motiviert gingen wir ins Spiel. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir nach einer Ecke in Führung gehen konnten. Immenbeck hat es uns so schwer wie möglich gemacht, obwohl sie nur mit 12 Spielern angereist waren. DSV-Trainer Michael Stüve zum Spiel:Wir hatten uns fest vorgenommen die Meisterschaft im letzten Heimspiel klar zu machen, nachdem wir es gegen Oste/Oldendorf noch nicht geschafft hatten. Dementsprechend motiviert gingen wir ins Spiel. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir nach einer Ecke in Führung gehen konnten. Immenbeck hat es uns so schwer wie möglich gemacht, obwohl sie nur mit 12 Spielern angereist waren. Nach der Pause sind wir dann präsenter gewesen und haben uns durch die Treffer die nötige Sicherheit für den Rest des Spiels geholt. Das Tor des Tages erzielte Lennart Meyer mit einem satten Distanzschuss oben links in den Knick. Am Ende war es ein verdienter Sieg von uns. Die Meisterschaft wurde anschließend ausgiebig gefeiert.

Ich bin stolz auf die Mannschaft und den grandiosen Zusammenhalt in der Truppe. Wir freuen uns jetzt schon auf die neue Saison, werden die nächste Spiele aber nicht herschenken.







Im Großen und Ganzen war es eine unglückliche Niederlage, die aber auch auf fehlende Cleverness zurückzuführen ist. Fredenbeck war vor dem Tor einfach konsequenter und hat seine Chancen besser genutzt. Marvin Gudd, Trainer des FC Mulsum/Kutenholz II zum Spiel:Im Großen und Ganzen war es eine unglückliche Niederlage, die aber auch auf fehlende Cleverness zurückzuführen ist. Fredenbeck war vor dem Tor einfach konsequenter und hat seine Chancen besser genutzt. Am Ende kann man Fredenbeck nur zum Aufstieg gratulieren. Für uns gilt es jetzt, die richtigen Lehren daraus zu ziehen und in den kommenden Monaten an den entscheidenden Dingen zu arbeiten. Ziel muss es sein, in der nächsten Saison wieder neu anzugreifen. Zunächst wollen wir die verbleibenden Spiele ordentlich zu Ende bringen und in den letzten Partien, vor allem im Derby, noch einmal alles auf den Platz bringen.







Nach dem 1:2 im Pokal gegen den ASC und dem 1:1 im Hinspiel wollten wir die Punkte diesmal in Bliedersdorf behalten. FSV-Trainer: Oliver Ebeling zum Spiel:Nach dem 1:2 im Pokal gegen den ASC und dem 1:1 im Hinspiel wollten wir die Punkte diesmal in Bliedersdorf behalten. Wie schon in den beiden vorherigen Duellen war es erneut ein Spiel auf Augenhöhe und am Ende eine enge Angelegenheit. Der Start verlief für uns optimal. Bereits in der 3. Minute brachte uns Len Schwampe in Führung, ehe Kamil Buga in der 21. Minute auf 2:0 erhöhte. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause, was aus meiner Sicht verdient war. Nach dem Seitenwechsel hatte Estebrügge mehr Ballbesitz und ließ den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. In der 54. Minute verkürzte Mieke auf 1:2. Danach hatten die Gäste mehr vom Spiel, allerdings fehlte ihnen in den entscheidenden Situationen die letzte Konsequenz. Wir haben in dieser Phase erneut unsere Qualität als Mannschaft gezeigt und vieles wegverteidigt. Zudem hatten wir selbst noch zwei oder drei gute Möglichkeiten, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Am Ende hätte sich wohl auch niemand über eine Punkteteilung beschweren können. Diesmal war das Spielglück jedoch auf unserer Seite.



Die weiteren Spiele im Überblick:





