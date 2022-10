Deinster Effektivität gegen Ottenser Chancenwucher 1. Kreisklasse: Stüve-Elf besiegt Schlusslicht 4:0 - Oldie Sören Lupke sehr präsent

Deinste hatte zuletzt dreimal ziemlich hoch verloren, Schlusslicht Ottensen immerhin vier Zähler aus zwei Partien geholt. "Meine Mannschaft zeigte eine deutliche Leistungssteigerung. Das Ergebnis gibt aber nicht den wahren Spielverlauf wieder. Ottensen hatte viele Chancen, die wurden aber alle vergeben", gab Deinste-Trainer Michael Stüve zu. Cornelius Koch gelang das frühe 1:0 nach Vorarbeit von Sören Lupke über die linke Seite. Der inzwischen 44-jährige Altstar der Deinster präsentierte sich in Spiellaune. Das 2:0 besorgte er selber aus 16 Metern mit dem Außenrist. Ottensen erspielte sich in der Folge immer mehr Möglichkeiten, doch die Elf von Björn Mielke nutzte nicht eine davon. Oftmals kam der letzte Pass zu ungenau. "Es hätte eigentlich 2:2 zur Pause stehen können", so Stüve. Und so stand es 3:0. Denn kurz vor dem Halbzeitpfiff zog Oliver Halemba aus etwa 30 Metern ab, der Ball wurde abgefälscht und flog im hohen Bogen über Gästetorwart Florian Genilke hinweg. In der 54. Minute vergaben die Gäste erneut kläglich vor dem Deinster Tor den Anschlusstreffer. Nach erneuter Vorlage von Sören Lupke erhöhte Christoph Paternoga eine Viertelstunde vor dem Ende sogar auf 4:0. "Wir waren richtig effektiv, Ottensen verballerte alles. Wir konnten jetzt endlich wieder Punkte holen. Das war schon eine kleine Erleichterung. Und das ausgerechnet bei unserer offiziellen Platzeinweihung", sagte Michael Stüve. Eine Gelegenheit ließen seine Jungs dann aber doch noch aus. Kurz vor dem Ende scheiterte Luca Sievert nach einer Dreifachchance an der Torlatte. Für Deinste geht es am kommenden Wochenende in Ottendorf weiter, Ottensen empfängt die VSV Hedendorf/Neukloster III zum Derby.

Schiedsrichter: Kevin Völckers (Buxtehude ) - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Cornelius Koch (8.), 2:0 Sören Lupke (23.), 3:0 Oliver Halemba (45.), 4:0 Christoph Paternoga (75.)