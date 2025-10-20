Deinster Blitzstart entscheidet das Derby

Das Derby des 9. Spieltags in der 2. Kreisklasse Stade war gleichzeitig das Spitzenspiel: Der Deinster SV II empfing den FC Mulsum/Kutenholz II. Nach nur 16 Minuten war die Begegnung praktisch entschieden, denn die Gastgeber legten einen furiosen Start hin.

Schon in der 5. Minute nutzte Ben Vydra die erste große Gelegenheit. Nach einer Ecke bekamen die Gäste den Ball nicht geklärt, Vydra zog aus 20 Metern ab, und der Ball rutschte dem Keeper unglücklich durch die Finger ins Netz. Nur vier Minuten später erhöhte Nino Johansen, der nach einem präzisen Querpass von Jorre Wibusch den Ball eiskalt in die Maschen hämmerte. Kurz darauf setzte Johansen noch einen drauf: Er eroberte den Ball im Pressing, sah den zu weit aufgerückten Torwart und traf aus 35 Metern spektakulär zum 3:0. In der 16. Minute leitete Luca Sievert mit einem energischen Lauf über das ganze Feld den nächsten Treffer ein. Seine scharfe Hereingabe ließ der Keeper abprallen, und erneut stand Vydra goldrichtig und schob zum 4:0 ein.

„Meine Mannschaft hat die taktische Ausrichtung perfekt umgesetzt und ist verdient so schnell in Führung gegangen“, sagte Trainer Michael Stüve nach dem Spiel. „Nach dem 4:0 hat uns Marvin Tewes mit drei Paraden in Eins-gegen-eins-Situationen vor einem Gegentreffer bewahrt“, so Stüve weiter. In der zweiten Halbzeit begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. „Es war dann ein ausgeglichenes Spiel“, meinte der Deinster Coach.