Deinster Abwehrbollwerk hält lange die Null 1. Kreisklasse: Oste/Oldendorf 3:0 - Niclas Storm an allen Toren beteiligt

Ohne den privat abwesenden Trainer Andreas Duhn musste personell ein wenig umgestellt werden. Mit Tino Lawnitzak, Richard Wolf und Sjoerd Stuthmann fehlte eine ganze Mittelfeldachse. „Im ersten Durchgang kamen wir nicht richtig durch. Deinste stand sehr gut und Torwart Morten Zywko vereitelte einige Möglichkeiten“, sagte O/O-Co-Trainer Daniel Thiede, der bereits nach einer halben Stunde Alexander Justus durch Niclas Storm ersetzen musste. Der Altherrenspieler hatte einen Tritt in die Wade bekommen. Nach dem Wechsel versuchten die Gastgeber mehr über die Außenpositionen zu spielen und auch das Zentrum besser zu besetzen. Nach schöner Vorarbeit von Till Peters gelang Niclas Storm nach 51 Minuten das 1:0. Die Gäste blieben weiterhin wenig gefährlich in der Offensive. Schließlich bauten sie ihre schwache Auswärtsbilanz auf jetzt sieben punktlose Partien aus. In der Schlussphase nutzte der FC die sich bietenden Räume. Till Peters steckte erneut durch zu Niclas Storm, der seine gute Leistung mit dem 2:0 krönte. Auch am dritten Treffer war er beteiligt, als er den freistehenden Janko Buck anspielte, der seinen 12. Saisontreffer erzielte. „Niclas Storm war natürlich bei drei Torbeteiligungen der Mann des Spiels“, so Daniel Thiede. Für den FC Oste/Oldendorf II, der sich Platz 4 verbesserte, geht es jetzt gegen die VSV Hedendorf/Neukloster III weiter, Deinste ist spielfrei.

Schiedsrichter: Stefan Moche -Zuschauer:

Tore: 1:0 Niclas Storm (51.), 2:0 Niclas Storm (79.), 3:0 Janko Buck (87.).