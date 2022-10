Deinste wird zur Heimmacht 1. Kreisklasse: 2:1 im Abstiegskampf gegen Burweg - Max Liberton schwer verletzt - Rot für Timo Grosser

Deinste-Coach Michael Stüve musste wie vor fast jeder Begegnung seine Elf mächtig umbauen. „Ich würde gerne mal zwei Spiele in Folge mit der selben Startelf beginnen“, so der Trainer. Das Geschehen spielte sich zunächst nur zwischen den Strafräumen ab, Torchancen waren Mangelware. Die Gastgeber mussten sich zunächst in neuer Zusammensetzung finden, Burweg zog sich sehr weit zurück. In der 33. Minute beendete Luca Sievert das triste Dasein. Sein Fernschuss saß zum 1:0. Kurz darauf verletzte sich Deinstes Abwehrspieler Max Liberton schwer. Ohne Fremdeinwirkung zog sich der 25-Jährige einen Achillessehnenriss zu. „Das war erstmal ein Schock“, so Stüve. Durch sein Team ging ein Ruck. Fortan hatte der DSV die Begegnung im Griff. Christian Lohse hatte etwas dagegen. Sein Fernschuss aus halblinker Position landete kurz nach der Halbzeit im langen Eck. In der 70. Minute rettete Burwegs Timo Grosser nach einem Heber von Oliver Halemba in Torwartmanier für seinen bereits geschlagenen Keeper Mark Schomacker per Hand auf der Linie und sah folgerichtig Rot. Den fälligen Strafstoß schoss Luca Sievert weit über den Kasten. „Spötter meinten, der wäre in Helmste wieder runtergekommen“, konnte Michael Stüve bereits wieder drüber lachen. Kurz danach dann aber doch die erneute Führung der Gastgeber. Timo Saare wuchtete einen Eckball von Hannes Grube per Kopf unter die Latte. Grube hätte nur drei Minuten später nachlegen können. Einen Querpass von Justin Bergmann brachte er allerdings nicht im Tor unter. „Unsere Leistung war gut, da konnten wir stolz drauf sein. Unsere Heimstärke setzte sich fort. Jetzt müssen wir in Wiepenkathen auch mal auswärts etwas holen“, sagte der Deinster Coach abschließend. Für den SV Burweg geht es gegen Hedendorf/Neukloster III weiter.

Schiedsrichter: - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Luca Sievert (33.), 1:1 Christian Lohse (56.), 2:1 Timo Saare (80.)

Rot: Timo Grosser (70./SV Burweg/Handspiel auf der Torlinie)

Besondere Vorkommnisse: Luca Sievert (Deinster SV II) scheitert mit Handelfmeter (71.).