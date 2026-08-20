Deinste verliert gegen Drochtersen/Assel IV

"Wir hatten uns vorgenommen, kompakter in der Abwehr zu stehen, um weniger zuzulassen. Das hat in der Ersten Halbzeit auch gut geklappt. Leider sind wir dann durch einen Sonntagsschuss in Rückstand geraten. Aus gut 20 Metern schlug der Ball oben rechts bei uns ein. Ansonsten hat sich das Spiel größtenteils zwischen den Strafräumen abgespielt.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hat uns dann leider ein individueller Fehler im Spielaufbau und kurz danach ein Elfmeter auf die Verliererstraße gebracht. D/A hat es danach gut runtergespielt und verdient gewonnen.

Es war eine klare Leistungssteigerung bei meiner Mannschaft zu erkennen. Jetzt müssen in den nächsten Spielen die Punkte geholt werden", sagt Michael Stüve zum Spiel.

Das Team von Andrè Matties übernimmt vorerst bis zum Wochenende die Tabellenführung.