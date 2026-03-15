Deinste ist wieder im Rennen - Apensen bremst Aufstiegsaspiranten aus Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick von Tageblatt · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Die Apenser sind die Remiskönige der Liga. Jetzt trotzten sie dem Aufstiegsfavoriten FC Cuxhaven einen Punkt ab. Foto: FuPa/Schmietow

Deinste hat seinen Leistungsträger zurück und schafft einen wichtigen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Der spitzt sich zu. Apensen ist besser als der Aufstiegsaspirant. Der Spieltag im Überblick

Zunächst gelang es den Harsefeldern noch, die Begegnung offenzuhalten. Schließlich war es ein Doppelschlag der Rot-Weißen vor der Pause, der die Begegnung vorentschied. Tore: 0:1 (36.) Schepergerdes, 0:2 (44.) Gonzalez Ramirez, 0:3 (74.) Saraiva Regufe, 1:3 (76.) F. Schawaller, 1:4 (80.) und 1:5 (81.) beide Saraiva Regufe.

Nachdem Markus Sonnabend mit einem herrlichen Freistoß ins Kreuzeck ausglich, spielten die VSV einen Konter schlampig aus. Stattdessen schalteten die Gäste im Gegenzug blitzschnell um und Nico Solle-Kreikenbohm vollstreckte mit einem Linksschuss für Stotel.

„Das war der Knackpunkt“, ärgert sich VSV-Coach Björn Stobbe. „Den Punkt hätte ich sonst mitgenommen.“ Tore: 0:1 (16.) Beckhusen, 1:1 (57.) Sonnabend, 1:2 (60.) Solle-Kreikenbohm.

Weil A/O es versäumte, die Führung auszubauen, glich Ostes Torjäger Janosch Lüders an seiner künftigen Wirkungsstätte aus. Zum Matchwinner avancierte aber trotzdem Ahlerstedts Ali Abdel-Hadi mit einem Doppelpack und einem Assist. „Der Gegner hat es gut gemacht und war bemüht“, sagt A/O-Coach Moris Kaiser. „Unter dem Strich geht der Sieg aber in Ordnung.“ Tore: 1:0 (19.) Voigt Moreira, 1:1 (41.) Lüders, 2:1 (61.) Niekerken, 3:1 (66.) und 4:2 (85.) Abdel-Hadi.



Cuxhaven operierte ausschließlich mit langen Bällen, womit Apensen keine Probleme hatte. Dass der Aufstiegsanwärter trotzdem durch einen Handelfmeter in Führung ging, wusste der TSV mit einem Spielzug zu egalisieren. In den Schlussminuten hatten der enteilte Joker Daniel Pilz und Torschütze Philipp Ron mit einem direkten Freistoß sogar am Sieg geschnuppert. „Vor dem Spiel hätten wir den Punkt unterschrieben“, sagt Trainer Marco Dierks. „Jetzt bin ich ein wenig zwiegespalten, weil wir durchaus auch gewinnen hätten können.“ Tore: 1:0 (42., HE) Menke, 1:1 (57.) Ron.

Die Hypothek des 0:3-Pausenrückstands war zu groß für den MTV Hammah, um noch Punkte mit auf die Heimreise zu nehmen. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt für den MTV nun nur noch zwei Pünktchen. Tore: 1:0 (27.) Jark, 2:0 (35.) Topcu, 3:0 (45.+1) Behrens.