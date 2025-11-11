Deinste II und Mu/Ku II feiern Kantersiege

Oliver Ebeling, Trainer FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II zum Spiel:

Ein gutes Spiel von beiden Teams. Wir hatten mehr Ballbesitz, während der MTV vor allem auf Konter setzte. In der 13. Minute ging Himmelpforten nach einem Freistoß von rechts in Führung. Koch lief ein und köpfte den Ball ins rechte Eck, ein schönes Tor. Danach blieben wir spielbestimmend und ließen einige Chancen liegen. In der 40. Minute gelang uns schließlich der Ausgleich. Schwampe spielte einen starken Pass auf Hammel, der von links ins lange Eck traf.

In der zweiten Halbzeit blieben wir spielerisch überlegen, während Himmelpforten weiter über Kampf und Konter kam. In der 54. Minute setzte sich Schwampe auf der linken Seite stark durch, zog zur Grundlinie und schlenzte den Ball am Torwart vorbei ins lange Eck. Ein herrlicher Treffer zum 2:1 an seinem Geburtstag.

In der 74. Minute sorgte der eingewechselte Kamil Buga mit seinem ersten Ballkontakt für das 3:1. Er verwertete einen Abpraller im Strafraum aus zwölf Metern flach ins rechte Eck. In der 83. Minute machte Kamil nach einem Steckpass von Rimasch mit dem 4:1 alles klar. Typisch für ihn: zunächst wegen Leistenproblemen draußen geblieben, dann eingewechselt und gleich doppelt getroffen. Er stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft, freut mich besonders für ihn.

Am Ende ein verdienter Sieg gegen einen starken Gegner. Wir sind mit der Leistung heute sehr zufrieden.



