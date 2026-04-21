Deinste II und Fredenbeck bleiben im Titelrennen eng beisammen

– Foto: Nückel/Steinmann

Deinster SV II und VfL Fredenbeck liefern sich weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft in der 2. Kreisklasse Stade. Während Hagen II seit vier Spielen ungeschlagen ist, beendete Himmelpforten III seine Negativserie, Immenbeck III kassierte die siebte Niederlage in Folge. Der 16. Spieltag der 2. Kreisklasse Stade im Überblick:



ASC-Trainer Carl Pien zum Spiel: ASC-Trainer Carl Pien zum Spiel: Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, mitzuspielen und unseren Fußball zu spielen. Das hat auch gut funktioniert. Nach den ersten 15 Minuten gehen wir durch einen sehr schönen Treffer von Jonathan Lemke in Führung.

Fredenbeck hat, wenn überhaupt, nur wenige Pässe gespielt und dann immer wieder den langen Ball auf deren Torjäger Stürmer Yagiz Sinan gesucht. Das hat am Ende auch zum Erfolg geführt. Ein paar Mal konnten wir das noch verteidigen, irgendwann war es aber einfach die Masse. Dazu kommt die brutale Qualität und das Tempo des Stürmers, der vor dem Tor eiskalt geblieben ist. Wir haben uns dann angepasst und aufgehört, Fußball zu spielen. Damit haben wir die erste Halbzeit komplett hergeschenkt und sind verdient mit 1:4 in Rückstand in die Pause gegangen.

Zur zweiten Halbzeit wollten wir dann wieder anfangen, Fußball zu spielen, wieder durchs Zentrum kombinieren, wo extrem viel Platz war. Das haben wir auch gemacht. Wir kommen gut zurück ins Spiel. Das 2:4 erzielt Niklas Dehle, ähnlich schön wie Jonathan Lemke zuvor, perfekt in den Winkel. Danach war es nicht John Schittek, sondern Erik Mecklenburg, der den Treffer erzielt hat. Auch das Gegentor zum 3:5 hat uns nicht aus der Bahn geworfen. Wir haben weiter komplett gedrückt und die gesamte zweite Halbzeit dominiert. Dann fällt noch der Anschlusstreffer. Hinten raus wurde es natürlich hitziger. Es gab mehr Fouls und einige Entscheidungen, die vielleicht nicht ganz richtig waren. Der Schiedsrichter war aber noch jung, deshalb ist das vollkommen in Ordnung. Am Ende war es ganz knapp. Ich glaube, den Punkt hätten wir uns aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gehabt. Wenn wir die erste Halbzeit nicht so verpennt hätten, hätten wir das Spiel vielleicht sogar gewonnen. Aber das ist eben auch die Qualität von Fredenbeck. Sinan hat schließlich nicht umsonst so viele Tore erzielt.







MTV-Trainer Thomas Borstelmann zum Spiel:

Der Platz war schwer bespielbar. Aber beide Teams haben gespielt wie man auf holprigen Boden spielen muss. Ein Lob an Feldspieler Fabian Friedrich, der heute, aus der Not heraus, das Tor gehütete und seine Sache sehr gut gemacht hat. Leider konnten wir in der zweiten Halbzeit die zahlreichen großen Möglichkeiten nicht nutzen. Dennoch nehmen wir den Punkt gerne mit.







DSV-Trainer Michael Stüve zum Spiel: DSV-Trainer Michael Stüve zum Spiel: Wir sind dieses Mal nicht so ins Spiel gekommen wie in den Wochen davor. Die vielen Wechsel in der Startelf waren uns anzumerken, wir mussten uns erstmal finden und Lühe hat es auch gut verteidigt. Der Gegentreffer viel dann durch einen individuellen Fehler als wir aufgerückt waren. In dieser Saison schaffen wir es zum Glück immer wieder auch nach Rückständen zurück zu kommen. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Über ein unentschieden hätte wir uns nicht beklagen dürfen.

In der Zweiten Halbzeit hatten wir dann mehrere gute Chancen, um das Spiel zu entscheiden. Erst unser Joker Kevin Fritz hat dann den Deckel drauf gemacht und er hätte noch nachlegen können. Er scheiterte leider aus kurzer Distanz am Lüher Torwart. Im großen und ganzen ein verdienter aber hart erarbeiteter Sieg für uns.



