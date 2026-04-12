Deinste feiert wichtigen Erfolg – Der Abstiegskampf spitzt sich zu Bezirksliga Lüneburg 4: Der Spieltag im Überblick von FuPa Lüneburg · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe

Deinste hat das Kellerduell für sich entschieden und klettert auf einen Nichtabstiegsplatz. Apensen und Hammah punkten, während D/A III und Harsefeld II weiter zittern. Der Spieltag im Überblick:

Drochtersen bleibt tief im Tabellenkeller und verpasst einen Sprung in der Tabelle. „Der gehaltene Elfmeter durch Nico von Rönn hätte uns Auftrieb geben müssen“, sagt Trainer Henrik Licht. „Unterm Strich eine verdiente Niederlage.“ Durch die Ergebnisse am Sonntag rutscht D/A auf einen Abstiegsplatz ab. Tore: 1:0 (15.) Bode, 2:0 (70.) Mergard.

Der Deinster SV entscheidet das Kellerduell für sich und springt erstmals seit dem 7. Spieltag auf einen Nichtabstiegsplatz. Oste/Oldendorf bleibt hingegen mit der Roten Laterne zurück und liegt nun vier Punkte hinter allen anderen Teams. Tore: 0:1 (23.) Nutbohm, 0:2 (53.) Branke, 1:2 (80.) Lüders, 1:3 (90.+3) Hinck.



Hedendorf stemmte sich gegen die Niederlage gegen den neuen Tabellenführer. Cuxhavens Niklas Menke verschoss einen Strafstoß (39.), ehe die Gäste nach der Pause doch den entscheidenden Siegtreffer markierten. Die Personalsituation bei den VSV bleibt angespannt: Torhüter Ian Huke wurde in der Schlussphase als Feldspieler eingewechselt. Tor: 0:1 (52.) Pannhorst.

Hammah füttert sein Polster auf die Abstiegszone und bleibt auf einem einstelligen Tabellenplatz. A/O verpasst hingegen den Sprung auf den dritten Rang. Tore: 1:0 (39.) Duwe, 1:1 (53.) Breitweg.



Weil der TuS innerhalb dreier Zeigerumdrehungen die Partie drehte, schienen sie ihren Negativtrend stoppen zu können. Stattdessen kam Stinstedt spät doch noch zum Ausgleich, sodass Harsefeld nun seit 14 Spielen auf einen Dreier wartet. Der Verein ist aber bemüht, sich gegen den drohenden Abstieg zu wehren und hat einige Landesliga-Spieler dauerhaft an die Zweitvertretung abgegeben. Tore: 1:0 (52.) Hildebrandt, 1:1 (72.) Schawaller, 1:2 (74.) Aygör, 2:2 (90.) Hildebrandt.