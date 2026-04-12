 2026-04-10T07:15:08.667Z

Spielbericht

Deinste feiert wichtigen Erfolg – Der Abstiegskampf spitzt sich zu

Bezirksliga Lüneburg 4: Der Spieltag im Überblick

von FuPa Lüneburg · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jörg Struwe

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Bezirksliga 4
RW Cuxhaven
FC Cuxhaven
Ahlerstedt/O II
Stinstedt

Deinste hat das Kellerduell für sich entschieden und klettert auf einen Nichtabstiegsplatz. Apensen und Hammah punkten, während D/A III und Harsefeld II weiter zittern. Der Spieltag im Überblick:

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
TSV Sievern
TSV SievernSievern
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
0
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
2
0
Abpfiff

Drochtersen bleibt tief im Tabellenkeller und verpasst einen Sprung in der Tabelle. „Der gehaltene Elfmeter durch Nico von Rönn hätte uns Auftrieb geben müssen“, sagt Trainer Henrik Licht. „Unterm Strich eine verdiente Niederlage.“ Durch die Ergebnisse am Sonntag rutscht D/A auf einen Abstiegsplatz ab. Tore: 1:0 (15.) Bode, 2:0 (70.) Mergard.

Heute, 15:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
1
3
Abpfiff

Der Deinster SV entscheidet das Kellerduell für sich und springt erstmals seit dem 7. Spieltag auf einen Nichtabstiegsplatz. Oste/Oldendorf bleibt hingegen mit der Roten Laterne zurück und liegt nun vier Punkte hinter allen anderen Teams. Tore: 0:1 (23.) Nutbohm, 0:2 (53.) Branke, 1:2 (80.) Lüders, 1:3 (90.+3) Hinck.


Heute, 15:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cuxhaven
0
1
Abpfiff

Hedendorf stemmte sich gegen die Niederlage gegen den neuen Tabellenführer. Cuxhavens Niklas Menke verschoss einen Strafstoß (39.), ehe die Gäste nach der Pause doch den entscheidenden Siegtreffer markierten. Die Personalsituation bei den VSV bleibt angespannt: Torhüter Ian Huke wurde in der Schlussphase als Feldspieler eingewechselt. Tor: 0:1 (52.) Pannhorst.

Heute, 15:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
1
1
Abpfiff

Hammah füttert sein Polster auf die Abstiegszone und bleibt auf einem einstelligen Tabellenplatz. A/O verpasst hingegen den Sprung auf den dritten Rang. Tore: 1:0 (39.) Duwe, 1:1 (53.) Breitweg.


Heute, 15:00 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
2
2
Abpfiff

Weil der TuS innerhalb dreier Zeigerumdrehungen die Partie drehte, schienen sie ihren Negativtrend stoppen zu können. Stattdessen kam Stinstedt spät doch noch zum Ausgleich, sodass Harsefeld nun seit 14 Spielen auf einen Dreier wartet. Der Verein ist aber bemüht, sich gegen den drohenden Abstieg zu wehren und hat einige Landesliga-Spieler dauerhaft an die Zweitvertretung abgegeben. Tore: 1:0 (52.) Hildebrandt, 1:1 (72.) Schawaller, 1:2 (74.) Aygör, 2:2 (90.) Hildebrandt.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
3
1
Abpfiff

Dem TSV Apensen gelang nach einem Pausenrückstand nach dem Seitenwechsel die Kurskorrektur. Der FC Geestland geriet kurz nach dem Ausgleich aufgrund einer Ampelkarte in Unterzahl, ehe Apensen spät einen wichtigen Heimdreier eintütete. Tore: 0:1 (30., ET) Friedmann, 1:1 (61.) Greifenberg, 2:1 (87.) Lohse, 3:1 (90.+2) Greifenberg.