Deinste bleibt nach Remis gegen Harsefeld Letzter der Bezirksliga
Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick
von Tageblatt · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser
So recht jubeln können die Hedendorfer trotz des Sieges bei D/A nicht. O/O vergibt die Chancen und Deinste lebt mit einem Punkt. So lief der Spieltag in der Bezirksliga:
Fr., 27.02.2026, 20:15 Uhr
Für die VSV waren auf dem engen Kunstrasenplatz in Drochtersen zwei Einwürfe der Dosenöffner, um drei Punkte mit auf die Heimreise zu nehmen. D/A verschoss zudem vor dem Ausgleich einen Strafstoß und bekam nach der Pause die kalte Dusche verpasst. Die Hedendorfer freuten sich wiederum darüber, dass Winterneuzugang Jonathan Strauß bei seinem Debüt direkt das Siegtor markierte (47.). „Auch nach der Erhöhung des Drucks bringt Hedendorf das Spiel über die Zeit“, sagt Drochtersens Coach Henrik Licht.
Schwere Verletzungen überschatten das Spiel
Für die Gäste dennoch teuer erkaufte drei Punkte: Felix Arlt musste früh mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung ausgewechselt werden (11.), Niklas Ehrenberg kugelte sich vermutlich die Schulter aus (22.). „Der Sieg“, sagt Trainer Björn Stobbe, „gilt diesen beiden Spielern.“
Die VSV festigen damit ihren fünften Platz und nehmen ein wenig Kontakt zu Rot-Weiß Cuxhaven und A/O II vor ihnen auf. Drochtersens Vorsprung auf die Abstiegsränge schmilzt hingegen auf vier Zähler.
Tore: 0:1 (21.) Kröger, 1:1 (41.) D. Zielke, 1:2 (47.) Strauß.
Das torlose Remis spiegelte den Spielverlauf ideal wider. Auf einem schwer zu bespielenden Geläuf operierten beide Teams mit langen Bällen, nennenswerte Torchancen bekam das Publikum aber über die komplette Distanz nicht zu sehen. „Mit dem Punkt müssen wir daher leben“, sagt Deinstes Cheftrainer Filippo Callerame, dessen Team weiterhin Tabellenletzter bleibt. Harsefeld steht als Siebter vier Zähler vor den Abstiegsplätzen.
Oste/Oldendorf hätte sich einen ruhigeren Nachmittag verschaffen können, hätte der Aufsteiger seine Hochkaräter effektiver genutzt. Weil nur Nico Wiegmann einen Steckpass von Ismail Topcu verwertete, mussten die Gastgeber aber bis zum Schlusspfiff um ihre Punkte bangen. „Ich bin auch mit der Leistung sehr, sehr zufrieden - wir haben nur vergessen, den Sack zu zumachen“, sagt Trainer Arne Hees.Mit dem Sieg schiebt sich O/O vorerst auf einen Nichtabstiegsplatz und verkürzt den Rückstand auf Apensen auf zwei Zähler. Aufgrund einiger Nachholspiele der Konkurrenz im breit gefächerten Tabellenkeller muss auch der TSV zeitnah wieder Punkte sammeln.
Tor: 1:0 (43.) Wiegmann.