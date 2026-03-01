Deinste bleibt nach Remis gegen Harsefeld Letzter der Bezirksliga Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick von Tageblatt · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Berlin

So recht jubeln können die Hedendorfer trotz des Sieges bei D/A nicht. O/O vergibt die Chancen und Deinste lebt mit einem Punkt. So lief der Spieltag in der Bezirksliga:







Für die VSV waren auf dem engen Kunstrasenplatz in Drochtersen zwei Einwürfe der Dosenöffner, um drei Punkte mit auf die Heimreise zu nehmen. D/A verschoss zudem vor dem Ausgleich einen Strafstoß und bekam nach der Pause die kalte Dusche verpasst. Die Hedendorfer freuten sich wiederum darüber, dass Winterneuzugang Jonathan Strauß bei seinem Debüt direkt das Siegtor markierte (47.). „Auch nach der Erhöhung des Drucks bringt Hedendorf das Spiel über die Zeit“, sagt Drochtersens Coach Henrik Licht.

Schwere Verletzungen überschatten das Spiel

Für die Gäste dennoch teuer erkaufte drei Punkte: Felix Arlt musste früh mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung ausgewechselt werden (11.), Niklas Ehrenberg kugelte sich vermutlich die Schulter aus (22.). „Der Sieg“, sagt Trainer Björn Stobbe, „gilt diesen beiden Spielern.“ Die VSV festigen damit ihren fünften Platz und nehmen ein wenig Kontakt zu Rot-Weiß Cuxhaven und A/O II vor ihnen auf. Drochtersens Vorsprung auf die Abstiegsränge schmilzt hingegen auf vier Zähler.