Deinste besiegelt den Abstieg von Mu/Ku

Drei Mal führte Mu/Ku, stand am Ende trotzdem mit leeren Händen da und muss absteigen. FC-Trainer Nico Vespermann enttäuscht: „Wenn man pausenlos vorne liegt und noch unterliegt, ist das schwer verdaulich. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit ist der DSV-Sieg nicht unverdient.“ Bezüglich des Abstiegs sagte Vespermann: „Trainer-Team und Mannschaft werden annähernd komplett zusammen bleiben und wieder bessere Zeiten einläuten.“

Die Hausherren lagen 2:3 hinten, schafften in den letzten Minuten in Unterzahl noch den Sieg, bei dem Henrique Fuchs Klein groß auftrumpfte. DSV-Trainer Filippo Callerame: „Für die Fans war alles dabei, was ein Derby bieten kann. Mit einem Mann weniger hat die Truppe eine Wahnsinns-Mentalität gezeigt.“