Deine Meinung ist gefragt!

von Sandra Trupo · Heute, 10:03 Uhr · 0 Leser

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Mach mit bei der Umfrage und gestalte FuPa Zürich aktiv mit! – Foto: Canva

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FuPa lebt von der Amateurfussball-Community – und genau jetzt brauchen wir dich!⁠ ⁠Wie soll sich FuPa Zürich weiterentwickeln? Welche Inhalte wünschst du dir?

Hier gelangst du direkt zur Befragung: Nutzerbefragung zu Inhaltsformaten von FuPa Zürich

Im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Fachhochschule Graubünden geht Marcel Huber genau diesen Fragen nach. Mit deiner Teilnahme an der kurzen (7-10 Minuten), anonymen Umfrage hilfst du mit, die Zukunft von FuPa Zürich aktiv mitzugestalten.

Vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌⁠

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