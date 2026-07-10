 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Deine Meinung ist gefragt!

Mach mit bei der Umfrage

von Sandra Trupo · Heute, 10:03 Uhr · 0 Leser
Mach mit bei der Umfrage und gestalte FuPa Zürich aktiv mit!
Mach mit bei der Umfrage und gestalte FuPa Zürich aktiv mit! – Foto: Canva

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG
4. Liga, Gruppe 3
2. Liga, Gr. 2, OFV
Jun A Promotion, Gr.1
Youth League B
Youth League A

FuPa lebt von der Amateurfussball-Community – und genau jetzt brauchen wir dich!⁠ ⁠Wie soll sich FuPa Zürich weiterentwickeln? Welche Inhalte wünschst du dir?

Im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Fachhochschule Graubünden geht Marcel Huber genau diesen Fragen nach. Mit deiner Teilnahme an der kurzen (7-10 Minuten), anonymen Umfrage hilfst du mit, die Zukunft von FuPa Zürich aktiv mitzugestalten.

Hier gelangst du direkt zur Befragung: Nutzerbefragung zu Inhaltsformaten von FuPa Zürich

Vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌⁠

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich