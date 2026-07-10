Deine Meinung ist gefragt!

FuPa lebt von der Amateurfussball-Community – und genau jetzt brauchen wir dich! Wie soll sich FuPa Zürich weiterentwickeln? Welche Inhalte wünschst du dir?
Im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Fachhochschule Graubünden geht Marcel Huber genau diesen Fragen nach. Mit deiner Teilnahme an der kurzen (7-10 Minuten), anonymen Umfrage hilfst du mit, die Zukunft von FuPa Zürich aktiv mitzugestalten.
Hier gelangst du direkt zur Befragung: Nutzerbefragung zu Inhaltsformaten von FuPa Zürich
Vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌
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