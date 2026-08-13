Dein Praktikum bei FuPa - jetzt bewerben! FuPa bietet ganzjährig ein Praktikum an – es spielt dabei keine Rolle, wo du wohnst. Alle Informationen zum Ablauf. von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa-Grafik

Dein Praktikum bei FuPa – die Redaktion von FuPa sucht ganzjährig Praktikantinnen und Praktiken, die von mindestens vier Wochen bis zu drei Monate in den Alltag des führenden deutschen Amateurfußballportals reinschnuppern können. Das Niveau der Aufgaben, die sich alle im Medienumfeld bewegen, entspricht dabei deinen Fertigkeiten, deinen Interessen und deinen Möglichkeiten. Arbeite aktiv mit, zeige uns, was in Dir steckt und lerne. Dein Wohnort spielt dabei eine untergeordnete Rolle.

Bei FuPa wird primär im HomeOffice gearbeitet, denn während einer Saison ist oftmals Flexibilität gefragt. Somit kann es schon mal gerne vorkommen, dass ein Arbeitsblock am Vormittag verrichtet wird, während dann am Abend das Spielgeschehen im Fokus steht. Auch in der sogenannten Sommerpause gibt es eine Vielzahl von Aufgaben. Als Online-Portal ist ein reines Online-Praktikum möglich. Das Stellen- und Aufgabenprofil Neben Fleiß und Ehrgeiz bauen die Verantwortlichen von FuPa vor allem auf eine gute Kommunikation. Wenn Du aufgeschlossen, neugierig und lernwillig bist, bereits journalistische Erfahrungen gesammelt hast oder gerade damit anfangen möchtest, bist Du bei uns genau richtig.

Als Praktikantin oder Praktikant von FuPa (im Regelfall im Alter zwischen 16 und 40 Jahren) solltest Du die deutsche Rechtschreibung und Grammatik beherrschen. Journalistische Vorkenntnisse durch Arbeitserfahrungen in einem Zeitungsverlag, bei einem Online-Portal beziehungsweise durch ein entsprechendes Studium, sind gerne gesehen, aber nicht zwingend erforderlich. Zu Deinen Aufgaben gehören eigenständiges Veröffentlichen von Artikeln (Vor- und Nachberichte, Meldungen, Interviews etc.) in einer redaktionellen Umgebung, der Aufbau eines eigenen Netzwerkes, die Datenpflege, der Kontakt und der Austausch mit der Community und das Betreuen der Social-Media-Kanäle. Dabei wirst Du von der FuPa-Redaktion unterstützt! Die Übernahme als Freie Mitarbeiterin oder als Freier Mitarbeiter ist nach einem erfolgreich absolvierten Praktikum möglich.