Dein Praktikum bei FuPa – jetzt bewerben! FuPa bietet ganzjährig ein Praktikum an – es spielt dabei keine Rolle, ob du in der Region oder irgendwo in Deutschland wohnst. Alle Informationen zum Ablauf.

Dein Praktikum bei FuPa – die Redaktion der FuPa GmbH sucht ganzjährig Praktikantinnen und Praktiken, die bis zu drei Monate in den Alltag des führenden deutschen Amateurfußballportals reinschnuppern können. Das Niveau der Aufgaben, die sich allesamt im Medienumfeld bewegen, entspricht dabei deinen Fertigkeiten, deinen Interessen und deinen Möglichkeiten. Arbeite aktiv mit, zeige uns, was in Dir steckt und lerne. Dein Wohnort spielt dabei keine Rolle.

Die FuPa GmbH hat ihren Sitz in Fürstenstein (Peigertinger Str. 9, 94538). Allerdings arbeiten die Festangestellten und freien Mitarbeiter primär im HomeOffice, denn während einer Saison ist oftmals Flexibilität gefragt. Somit kann es schon mal gerne vorkommen, dass ein Arbeitsblock am Vormittag verrichtet wird, während dann am Abend das Spielgeschehen im Fokus steht. Auch das Reinschnuppern in andere Abteilungen (Support, Social, Sales, ...) ist nach Absprache möglich. Das Stellen- und Aufgabenprofil

Neben Fleiß und Ehrgeiz bauen die Verantwortlichen von FuPa vor allem auf eine gute Kommunikation. Wenn Du aufgeschlossen, neugierig und lernwillig bist, bereits journalistische Erfahrungen gesammelt hast oder gerade damit anfangen möchtest, bist Du bei uns genau richtig. Als Praktikantin oder Praktikant von FuPa (im Regelfall im Alter zwischen 16 und 25 Jahren) solltest Du die deutsche Rechtschreibung und Grammatik beherrschen. Abitur sowie journalistische Vorkenntnisse durch Arbeitserfahrungen in einem Zeitungsverlag, bei einem Online-Portal beziehungsweise durch ein entsprechendes Studium, sind gerne gesehen, aber nicht unbedingt erforderlich.