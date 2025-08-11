Dein Praktikum bei FuPa Brandenburg.

Dein Praktikum bei FuPa – die Redaktion von FuPa Brandenburg sucht ganzjährig Praktikantinnen und Praktiken, die bis zu drei Monate in den Alltag des führenden deutschen Amateurfußballportals reinschnuppern können. Das Niveau der Aufgaben, die sich alle im Medienumfeld bewegen, entspricht dabei deinen Fertigkeiten, deinen Interessen und deinen Möglichkeiten. Arbeite aktiv mit, zeige uns, was in Dir steckt und lerne. Dein Wohnort spielt dabei eine untergeordnete Rolle.

Bei FuPa Brandenburg wird primär im HomeOffice gearbeitet, denn während einer Saison ist oftmals Flexibilität gefragt. Somit kann es schon mal gerne vorkommen, dass ein Arbeitsblock am Vormittag verrichtet wird, während dann am Abend das Spielgeschehen im Fokus steht. Als Online-Portal ist ein reines Online-Praktikum möglich.

Neben Fleiß und Ehrgeiz bauen die Verantwortlichen von FuPa Brandenburg vor allem auf eine gute Kommunikation. Wenn Du aufgeschlossen, neugierig und lernwillig bist, bereits journalistische Erfahrungen gesammelt hast oder gerade damit anfangen möchtest, bist Du bei uns genau richtig.

Als Praktikantin oder Praktikant von FuPa (im Regelfall im Alter zwischen 16 und 40 Jahren) solltest Du die deutsche Rechtschreibung und Grammatik beherrschen. Journalistische Vorkenntnisse durch Arbeitserfahrungen in einem Zeitungsverlag, bei einem Online-Portal beziehungsweise durch ein entsprechendes Studium, sind gerne gesehen, aber nicht zwingend erforderlich. Zu Deinen Aufgaben gehören eigenständiges Veröffentlichen von Artikeln (Vor- und Nachberichte, Meldungen, Interviews etc.) in einer redaktionellen Umgebung, der Aufbau eines eigenen Netzwerkes, das Durchführen von Livetickern, die Datenpflege, der Kontakt und der Austausch mit der Community und das Betreuen der Social-Media-Kanäle. Dabei wirst Du von der FuPa-Redaktion unterstützt!