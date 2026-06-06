⚫⚪ DEIN NÄCHSTES TEAM. DEIN NÄCHSTER VEREIN. SV BÖHME. ⚽ von Mario Hörenkuhl · Heute, 19:17 Uhr · 0 Leser

Du hast Lust auf Fußball, Teamgeist und eine Mannschaft, in der Zusammenhalt nicht nur ein Wort ist? Dann bist du beim SV Böhme genau richtig! Wir suchen motivierte Spieler für unsere Herrenmannschaft – egal ob du bereits Erfahrung mitbringst, nach einer Pause wieder einsteigen möchtest oder einfach Teil einer starken Gemeinschaft werden willst.

Bei uns erwarten dich:

⚫⚪ Ein familiäres Umfeld

⚫⚪ Echter Teamzusammenhalt

⚫⚪ Ehrlicher Fußball mit Leidenschaft

⚫⚪ Spaß, Einsatz und gemeinsame Erfolge Wir stehen für Schwarz und Weiß, für Zusammenhalt, Leidenschaft und ehrlichen Amateurfußball. Auf und neben dem Platz ziehen wir gemeinsam an einem Strang.