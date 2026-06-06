⚫⚪ DEIN NÄCHSTES TEAM. DEIN NÄCHSTER VEREIN. SV BÖHME. ⚽

Du hast Lust auf Fußball, Teamgeist und eine Mannschaft, in der Zusammenhalt nicht nur ein Wort ist? Dann bist du beim SV Böhme genau richtig!
Wir suchen motivierte Spieler für unsere Herrenmannschaft – egal ob du bereits Erfahrung mitbringst, nach einer Pause wieder einsteigen möchtest oder einfach Teil einer starken Gemeinschaft werden willst.
Bei uns erwarten dich:
⚫⚪ Ein familiäres Umfeld
⚫⚪ Echter Teamzusammenhalt
⚫⚪ Ehrlicher Fußball mit Leidenschaft
⚫⚪ Spaß, Einsatz und gemeinsame Erfolge
Wir stehen für Schwarz und Weiß, für Zusammenhalt, Leidenschaft und ehrlichen Amateurfußball. Auf und neben dem Platz ziehen wir gemeinsam an einem Strang.
Werde Teil unserer schwarz-weißen Fußballfamilie und kämpfe mit uns für die nächsten Erfolge! 🔥
📩 Interesse? Dann melde dich bei uns!
👤 Ansprechpartner: Mario Hörenkuhl (Trainer 1. Herren)
📞 0176 81443133
📧 Mario.Hoerenkuhl@mail.de
📱 Oder per DM auf Instagram/Facebook
Wir freuen uns auf dich! ⚫⚪💪