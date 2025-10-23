Dein Heimspiel in der VELTINS-Arena: Das sind die Finalisten

Taucht ein in die Atmosphäre der VELTINS-Arena, dem Ort, an dem Fußballträume wahr werden! Hier schlägt das Herz eines jeden Fußballfans höher, wenn er den heiligen Rasen betritt. Die Ränge sind gefüllt mit euren Fans, die euch mit voller Leidenschaft unterstützen. Dieser Moment wird für immer in euren Herzen bleiben, also lasst euch diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen, euren Fußballtraum zu leben!

Jetzt habt ihr die Chance mit eurem Verein bei „VELTINS – Dein Heimspiel“ anzutreten und ein reguläres Heimspiel in dieser legendären Arena mit all den unvergesslichen Highlights wie der Anreise im Profi-Bus, Profi-Kabine, Videowürfel, Interviews, Live-Übertragung, Pressekonferenz, After-Match-Party u.v.m. zu bestreiten. Zeigt uns, warum gerade ihr es verdient habt, diesen Traum zu verwirklichen. Erzählt uns von eurer Leidenschaft für den Fußball, von den Höhen und Tiefen, die ihr als Team durchlebt habt.



420 Vereine hatten sich beworben und wollten sich dieses Highlight für ihren Verein sichern. Die Jury hatte keine einfache Aufgabe. Zahlreiche sehr gute Bewerbungen wurden gesichtet und bewertet. Sicher hätten es noch mehr Mannschaften verdient gehabt, aber am Ende können nur sechs Mannschaften in die finale Runde einziehen. Und diese Mannschaften kämpfen nun um das Heimspiel in der VELTINS-Arena:



