Dehran Redzepi: "Mit zwei, drei Siegen kann sich alles drehen"

Das ist Dehran Redzepi. – Foto: privat

Der SV Groß Borstel steckt in der Bezirksliga Nord mitten im Abstiegskampf, doch beim neuen Trainer Dehran Redzepi überwiegt trotz der tabellarisch schwierigen Lage der Optimismus. Seit etwas mehr als zwei Monaten steht der Coach an der Seitenlinie des Hamburger Klubs – und hat in dieser Zeit bereits ein klares Bild von seiner Mannschaft gewonnen.

Trotz der angespannten Tabellenlage bleibt die Situation für den SV Groß Borstel durchaus überschaubar. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt lediglich vier Punkte - bei noch elf ausstehenden Spielen. Für Redzepi ist das ein wichtiger Faktor im Kampf um den Klassenerhalt.

Redzepi sieht vor allem großes Potenzial im Team, das aktuell noch nicht vollständig ausgeschöpft sei. „Die Mannschaft verfügt über ein gutes Spielverständnis und bringt viel Ehrgeiz mit. Die Spieler sind bereit, an sich zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Ich sehe in der Mannschaft viel Potenzial“, erklärt der Trainer. Sein Eindruck: Vor allem in taktischer und spielerischer Hinsicht könne das Team noch den nächsten Schritt machen. „Mein Eindruck ist, dass sie vor allem jemanden brauchen, der sie taktisch und spielerisch weiterentwickelt und ihnen in bestimmten Situationen noch mehr Struktur und Klarheit im Spiel vermittelt.“

„Mich stimmt vor allem der große Ehrgeiz der Mannschaft optimistisch. Die Jungs wollen unbedingt und versuchen, die Inhalte aus dem Training so gut wie möglich umzusetzen“, sagt der Trainer. Entscheidend sei nun, die vorhandenen Ansätze auch konsequent in Ergebnisse umzuwandeln. „Wir haben noch elf Spiele vor uns und aktuell vier Punkte Rückstand. Mit zwei bis drei Siegen kann sich die Situation sehr schnell drehen. Die Mannschaft spielt einen mutigen und offensiven Fußball – wir müssen jetzt lediglich vor dem Tor noch konsequenter und entschlossener werden.“

Chancenverwertung als Schlüssel

Gerade im letzten Drittel sieht der Coach aktuell noch den größten Verbesserungsbedarf. Während sich die Defensive zuletzt stabilisiert habe, fehle im Angriff noch die nötige Effizienz. „Ein wichtiger Punkt ist sicherlich die Chancenverwertung. Defensiv haben wir in den letzten Wochen bereits mehr Stabilität entwickelt“, erklärt Redzepi.

Nach vorne spiele die Mannschaft bereits einen sehr mutigen und direkten Stil. „Im letzten Drittel müssen wir jedoch noch zielstrebiger agieren und unsere Möglichkeiten besser ausspielen, um uns häufiger zu belohnen", verrät der Redzepi.

Fokus liegt komplett auf dem Klassenerhalt

Für Redzepi ist der Abstiegskampf in Groß Borstel eine andere Herausforderung als seine vorherige Station beim Meiendorfer SV, bei der er sportlich deutlich erfolgreichere Zeiten erlebte. An möglichen Szenarien für die kommende Saison will er derzeit jedoch keinen Gedanken verschwenden.

„Mit der Kreisliga beschäftige ich mich aktuell überhaupt nicht. Mein voller Fokus liegt darauf, gemeinsam mit der Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen“, stellt der Trainer klar. Seine Erfahrung aus Meiendorf helfe ihm dabei, auch in schwierigen Phasen ruhig und strukturiert zu arbeiten. Redzepi: „Ich kenne meine Stärken und bin überzeugt davon, dass wir das gemeinsam schaffen können.“ Auch das Umfeld stimmt ihn positiv. „Im Verein spürt man große Unterstützung für die Mannschaft, und den Spielern wird hier sehr viel geboten. Das ist auch für mich ein Anreiz, mich dieser Herausforderung zu stellen und gemeinsam erfolgreich zu sein", meint der Linienchef.

Die Ausgangslage bleibt somit klar: Vier Punkte Rückstand, elf Spiele Zeit - und ein Trainer, der fest daran glaubt, dass der SV Groß Borstel in der Bezirksliga Nord am Ende über dem Strich stehen kann. Am Sonntag soll der erste Sieg gelingen, Gegner Union Altona hat nur sieben Punkte mehr auf dem Konto.

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