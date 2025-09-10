Deggendorfs U19 steht ohne Trainer da

Einen klassischen Fehlstart hat die U19 der SpVgg GW Deggendorf in der Landesliga Süd hingelegt. Die Donaustädter, die in den beiden vergangenen Spielzeiten jeweils den dritten Rang belegten, setzten alle drei Matches in den Sand und müssen sich nun zu allem Überfluss auch noch nach einem neuen Übungsleiter umschauen. Christian Stadlberger , der erst im Juli als Nachfolger von Benjamin Penzkofer verpflichtet wurde, hat seinen Posten zur Verfügung gestellt. Wer auf den 56-Jährigen, der in der Vergangenheit unter anderem bereits die U15 der Donaustädter in der Regionalliga anleitete und die U17 in der Bayernliga betreute, folgen wird, ist offen.

"Christian hat mir mitgeteilt, dass er aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung steht. Mehr kann ich zu dem Thema nicht sagen", informiert Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer, für den es trotz des missratenen Starts keine Trainerdiskussion gab: "Die Vorbereitung war eine Katastrophe, aber dafür kann der Trainer nichts. Wir hatten zig Urlauber und etliche Verletzte. Zudem gehören vier U19-Spieler dem Kader der ersten Mannschaft an, die aufgrund ihrer vielen Ausfälle bislang immer auf die Talente aus der A-Jugend angewiesen war. Aus verschiedenen Gründen konnten beispielsweise nur zwei Testspiele absolviert werden."







Deggendorfs Fußballboss ist bemüht, schnellstmöglich einen Nachfolgelösung zu finden, denn schon am Samstag steht die Partie gegen den spielstarken SV Heimstetten auf dem Programm. "Die Liga ist richtig gut. Es sind viele Teams aus dem Münchener Raum dabei, die viel Qualität mitbringen. Dazu kommen Vereine wie Rosenheim, Landshut, Gundelfingen und Nördlingen, die immer starke Mannschaften haben. Es wird nicht einfach, vier Kontrahenten hinter uns zu bringen", meint Schäfer, der aber eine klare Aussage trifft: "Ein Abstieg der U19 darf uns nicht passieren. Das wäre eine Katastrophe."







