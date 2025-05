Deggendorfs U17 sorgt weiter für Furore

Die Grün-Weißen befinden sich aber immer noch im Abstiegskampf. Der Chefanweisende der Deggendorfer U17, Lukas Grzesik, erklärt: "Laut Tabelle im BFV sind wir eigentlich schon durch, aber wenn der Aufsteiger der Hinrunde, die U17 der SpVgg Bayreuth, wieder aus der Bundesliga absteigt, würden in der Bayernliga nicht nur zwei, sondern drei Mannschaften absteigen. Somit können uns noch andere Teams einholen. Deshalb müssen wir nun in den letzten drei Spielen weiter am Klassenerhalt arbeiten."







Die erste Halbzeit in Augsburg war die spielerisch beste Saisonleistung der Jungs aus Deggendorf. Ab der ersten Minute dominierten die Donaustädter das Duell bei den Schwaben. Der Matchplan des Trainerteams aus Deggendorf ging voll auf. In der elften Minute behauptete sich Friedrich von Schnurbein gegen zwei Hausherren-Verteidiger und erzielte aus 16 Metern das 0:1. Die Jungs aus Deggendorf legten ein hohes Tempo vor und erspielten sich vor der Halbzeit noch einige Chancen, die jedoch nicht verwertet werden konnten. Nach der Pause drehte sich das Blatt. Der Profi-Nachwuchs war nun sehr offensiv ausgerichtet und presste hoch. Die Grün-Weißen wurde dadurch immer zurückgedrängt und nach einer immer länger werdenden Flanke lenkte ein Deggendorfer Abwehrspieler die Kugel per Kopf ins eigenen Tor zum 1:1-Ausgleich (55.). Anschließend fanden die Gäste aber wieder besser in die Partie, in der es in der Folgezeit hin und her ging. Kurz vor Schluss glückte der SpVgg GW der Lucky Punch. Erneut war es der agile von Schnurbein, der nach einem Pass von Max Piendl, mit einer sehenswerten Einzelaktion drei Minute vor Ende der regulären Spielzeit den umjubelten 2:1-Siegtreffer erzielte.