Wie schon im Hinspiel möchte der TSV Seebach um Angreifer Marcel Müller (rotes Trikot) gegen die SpVgg GW Deggendorf das bessere Ende für sich haben – Foto: Charly Becherer

Deggendorfer Stadtderby - Erzrivalen-Duell am Staffelberg 19. Spieltag: Personell angezwickter Aufsteiger erwartet Tabellenführer +++ Hauzenberg und Waldkirchen kreuzen die Klingen

Zwei aus niederbayerischer Sicht extrem spannendende Paarungen gehen am Samstag-Nachmittag in der Landesliga Mitte über die Bühne. Die SpVgg GW Deggendorf hat den Stadtrivalen und Spitzenreiter TSV Seebach zu Gast. Nicht weniger brisant ist das Duell zwischen dem FC Sturm Hauzenberg und dem TSV Waldkirchen.

Morgen, 14:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg TSV Waldkirchen Waldkirchen 14:00





Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Nach unseren jüngsten beiden Auswärtsniederlagen stehen wir schon unter Zugzwang. Wenn wir im Vorderfeld dabei bleiben wollen, müssen wir daheim gegen Waldkirchen gewinnen. Derbys haben bekanntlich aber immer eigene Gesetze und wir bekommen es mit einem Gegner zu tun, der nie angenehm zu bespielen ist, sehr körperlich und robust agiert."



Personalien: Fabian Gastinger und Christoph Traxinger fallen definitiv aus. Hinter Fabian Wiesmaier und Christoph Obermüller stehen noch Fragezeichen. Zurück im Aufgebot ist Gers Delia.







Anton Autengruber (Trainer TSV Waldkirchen): "Wir fahren nicht nur nach Hauzenberg, um den Gegner zu ärgern, sondern um auch etwas zu holen. Gegen Fortuna Regensburg haben wir gezeigt, dass wir nicht nur gut verteidigen, sondern uns auch Chancen herausspielen können. An diese Leistung wollen wir im Derby anknüpfen."



Personalien: Unwahrscheinlich sind die Einsätze von Christoph Neuwirth und Manuel Karlsdorfer. Auf der Kippe steht auch noch das Mitwirken von Fabian Pfeil. Wieder dabei ist Tobias Krenn.





Morgen, 14:30 Uhr SpVgg GW Deggendorf Deggendorf TSV Seebach Seebach 14:30





Thomas Seidl (Trainer SpVgg GW Deggendorf): "Personelle Problem hin oder her - auf so ein Spiel freut man sich als Fußballer riesig. Kompliment an den TSV Seebach, der bisher eine herausragende Saison spielt und zurecht ganz oben steht. Die Rollen sind zwar klar verteilt, wir wollen den Tabellenführer aber maximal fordern und werden dementsprechend alles reinhauen."



Personalien: Michael Faber, Jure Matic, Sebastian Kett, Roman Artemuk, Lucas Donaubauer, Julius Reiner, Nick Hof und Lukas Baumgartner fehlen den Donaustädtern, die aber zumindest wieder auf den zuletzt beruflich abwesenden Tim Kraus zurückgreifen können. Der mittlerweile in München studierende und lebende Noah Hartl wird vermutlich aushelfen und den Kader ebenso wie U19-Spieler Efe Topuz ergänzen.









Manfred Stern (Trainer TSV Seebach): "Mein Trainerkollege hat aus Deggendorf eine richtig gute Mannschaft gemacht, bei der eine klare Handschrift erkennbar ist. Mir gefällt die Art und Weise, wie Deggendorf Fußball spielt und auftritt. Auch wenn der Gegner personell ziemlich angeschlagen ist, wird trotzdem eine Truppe auf dem Feld stehen, die uns Probleme bereiten kann. Daher werden wir an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, um punkten zu können."





Personalien: Im Vergleich zum Match gegen Bad Kötzting kehrt Antreiber Alexander Heindl nach abgelaufener Sperre ins Team zurück, dafür steht Dominik Hauner nicht zur Verfügung. Weiter nicht dabei sind also außerdem Edward Hinz, Florian Weber, Stefan Trifterer, Pepe Warminski und Tobias Biermeier.