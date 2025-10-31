Deggendorf vs. Grainet - Ruhmannsfelden gehen Zentrumsspieler aus

Die Bezirksliga Ost biegt auf die Zielgerade im Kalenderjahr 2025 ein, denn vor der Winterpause stehen nur mehr drei Spieltage auf dem Programm. Das Top-Match der 17. Runde steigt zwischen den im Spitzenfeld platzierten Teams der SpVgg GW Deggendorf und des SV Grainet. Tabellenführer SpVgg Ruhmannsfelden reist als klarer Favorit zum im Abstiegskampf steckenden Neuling SV Hofkirchen. In der hinteren Tabellenregion möchte sich der SV Hutthurm mit einem Heimerfolg gegen den Rangvorletzten SV Bischofsmais etwas Luft verschaffen.

Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Nach der gerechten Niederlage in Mauth sind wir im Heimspiele gegen Garham gefordert, um unseren Negativtrend zu stoppen. Wir haben gut gearbeitet diese Woche und wollen endlich wieder punkten." Personalien: Die Hausherren können aus dem Vollen schöpfen und müssen die Partie wegen der Sanierungsarbeiten auf dem Hauptspielfeld auf ihrem B-Platz austragen. Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Es gibt keinen einfachen Spiele für uns und so müssen wir auch in Niederalteich alles raushauen. Wichtig wird sein, den Gegner in Bewegung zu bekommen, da sie defensiv kompakt verteidigen und selber versuchen werden, schnelle Umschaltmomente zu schaffen." Personalien: Es gibt viele Unklarheiten. Fest steht, dass die beiden Ex-Seebacher Simon und Florian Weber nicht auflaufen können. Torjäger Niklas Zankl ist nach abgelaufener Rotsperre wieder an Bord.

Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Letzte Woche haben wir einen sehr wichtigen Auswärtsdreier in Garham feiern können. Unser Restprogramm bis zum Winter ist mit Künzing, Grainet und Deggendorf sehr knackig. Dennoch wollen wir so viele Punkte wie möglich sammeln. Das können wir auch dieses Wochenende schaffen." Personalien: Zusätzlich zu den Dauerausfällen können Leon Schiller, Benedikt Kleinert und Alexander Breu nicht mitwirken. Fabian Burmberger (Spielertrainer FC Künzing): "Am Sonntag geht’s zum Auswärtsspiel nach Obernzell. Wir erwarten auf einem engen Platz ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Entscheidend wird sein, dass wir die nötige Zweikämpfhärte an den Tag legen und möglichst viele zweite Bälle gewinnen. Der Gegner wird mit Sicherheit durch den Sieg am vergangenen Spieltag selbstbewusst in das Spiel gehen. Nichtsdestotrotz wollen wir dieses Spiel natürlich gewinnen." Personalien: Christian Seidl ist wohl wieder fit, sein Sturmpartner Andreas Drexler hingegen noch nicht fit. Ansonsten bleibt gegenüber den letzten Wochen alles beim Alten, wenngleich der Einsatz von Lucas Forster noch ungewiss ist.

Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Für uns steht das nächste Sechs-Punkte Spiel auf dem Plan. Im Hinspiel haben wir gegen Mauth zu wenig Durchschlagskraft im letzten Drittel entwickeln können und hatten die variable Offensivreihe um Tolksdorf, Segl und Leimpek nicht vollends im Griff. Für uns gilt es, die richtigen Schlüsse aus diesem Aufeinandertreffen zu ziehen, diese umzusetzen und dann bin ich überzeugt, dass wir im vorletzten Heimspiel dieses Kalenderjahres nicht leer ausgehen werden. Mit dem Engagement und der Einstellung wie im letzten Spiel in Bischofsmais können wir auch gegen Mauth bestehen." Personalien: Klaus Loistl und Sebastian Gruber stehen auf der Kippe. Sebastian Stockbauer ist gesperrt. Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Die zwei Siege aus den vergangenen beiden Heimspielen haben uns mit Blick auf die Tabelle sehr gut getan. Es war einfach der verdiente Lohn für unsere Mannschaft, die in den Trainings immer sehr gut arbeitet und auch in den Spielen davor überwiegend gute Leistungen gezeigt hat, ohne jedoch Punkte dafür einfahren zu können. Mit Oberdiendorf treffen wir auf eine Mannschaft aus unserer Tabellenregion, was ein ausgeglichenes Spiel erwarten lässt. Kleinigkeiten können den Ausschlag geben." Personalien: Neu auf der Ausfallliste ist Defensiv-Routinier Matthias Krampfl. Marco Nachtmann kehrt in den Kader zurück.







So., 02.11.2025, 15:00 Uhr SV Hutthurm Hutthurm SV Bischofsmais Bischofsmais 15:00 live PUSH

Stefan Winter (1. Vorstand SV Hutthurm): "Nach dem wichtigen und verdienten Sieg in Oberpolling haben wir nun gegen Bischofsmais die Möglichkeit, den Abstand zu den hinteren Rängen zu vergrößern. Wenn wir die Grundtugenden auf den Platz bringen und gleichzeitig unsere spielerische Klasse abrufen können, sind wir guter Dinge, die Punkte in Hutthurm behalten zu können."



Personalien: Adrian Böck, Patrick Kaltenecker und höchstwahrscheinlich auch Mirza Hasanovic stehen nicht zur Disposition.







Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Wir hatten uns in den letzten beiden Heimspiele einiges vorgenommen, der erhoffte Sieg ist aber leider nicht herausgesprungen. Zudem mussten einige Leistungsträger verletzt und krankheitsbedingt vom Feld. Trotzdem ist die Stimmung und Motivation immer noch sehr gut und wir freuen uns auf die nächste schwere Aufgabe beim SV Hutthurm, dem nach dem Trainerwechsel das erhoffte Erfolgserlebnis gelungen ist, was sicher auch wieder das nötige Selbstvertrauen zurück gebracht hat. Mit Blick auf die Tabelle hilft uns eigentlich nur ein Sieg weiter."



Personalien: Die Ausfallliste ist lang, denn neben den Langzeitverletzten werden auch Michael Jochim, Alexander Gerl und Alexander Muhr fehlen. Ob es bei Marco Kolmer und Christoph Kapfenberger geht, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Simon Dresely ist zurück im Aufgebot.









Der SV Hutthurm peilt gegen den SV Bischofsmais einen Heimdreier an – Foto: Karl-Heinz Hönl









So., 02.11.2025, 13:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau SV Oberpolling Oberpolling 13:00 live PUSH





Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Gegen die Vorderen der Tabelle gab es für uns leider nichts zu holen, deswegen ist das nächste Spiel umso wichtiger. Wir müssen zuhause dreifach punkten, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern."



Personalien: Die "Stodbärn" vermelden Bestbesetzung.







Personalien: Während der Einsatz von Max Stockinger noch fraglich ist, fällt Lukas Klessinger definitiv aus.











Alexander Fürst (Spielertrainer SV Hofkirchen): "Wir erwarten ein schwieriges Spiel gegen den Tabellenführer und versuchen defensiv gut zu stehen, um etwas Zählbares in Hofkirchen behalten zu können."



Personalien: Fürst gab bezüglich der Kader-Situation nur eine wage Aussage ab: "Es bleibt größtenteils unverändert."







Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Der Sieg gegen Grafenau war verdient, jedoch hat es uns der Gegner alles andere als leicht gemacht. Und auch in Hofkirchen erwarte ich ein schweres Spiel. Unser Gegner hat zuhause 12 seiner 13 Punkte geholt, wir sind absolut vorgewarnt. Aber auf der anderen Seite haben wir einen Lauf, die Mannschaft hält sehr gut zusammen und unsere Punkte wurden uns nicht geschenkt. Wir wollen die Serie fortführen, dafür brauchen wir eine gute Leistung aller eingesetzten Spieler."



Personalien: Mit Marco Blechinger, Marcel Steinbauer und Stefan Wittenzellner fehlen dem Primus wichtige Kreativ- und Stammkräfte.











Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Mit Schalding kommt der nächste Brocken auf uns zu, denn die Bayernliga-Reserve verfügt über super Einzelspieler. Defensive Disziplin wird wieder das A und O sein. Zudem müssen wir schneller und effektiver umschalten, um etwas Zählbares in Waldkirchen zu lassen."



Personalien: Matthias Pauli, Sebastian Weiß und Fabian Waschinger müssen ersetzt werden. Philip Autengruber und Tim Feilmeier sind fraglich.







Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "Wir haben mit Waldkirchen noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen und wollen diese am Sonntag begleichen. Wir sind, trotz einer schwierigen Trainingswoche, gut drauf und wollen den vierten Sieg in Serie. Dafür werden wir gegen ein kompaktes und spielstarkes Waldkirchen wieder die Grundtugend abrufen müssen, wie auch mit Ball unsere Flexibilität."



So., 02.11.2025, 15:00 Uhr SpVgg GW Deggendorf Deggendorf SV Grainet Grainet 15:00 PUSH





Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Grainet ist körperlich robust, spielstark und mit hervorragenden Einzelspieler bestückt. Eine Mannschaft, die völlig zurecht vorne mitmischt. Wir sind aber gut drauf und wollen unsere Serie nicht reißen lassen. Ich erwarte ein 50:50-Spiel, das wir auf unserem Kunstrasenplatz für uns entscheiden möchten."



Personalien: Noch nicht hundertprozentig gesichert sind die Einsätze der beiden Youngster Felix Rem und Benedikt Troffer. Erstmals in dieser Spielzeit wird Julius Reiner dem Aufgebot angehören.





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach dem Derbysieg erwartet uns mit der SpVgg GW Deggendorf gleich die nächste sehr schwere Auswärtshürde. Die junge Deggendorfer Truppe verfügt über viel spielerische Qualität und ist in den letzten Wochen immer besser in Fahrt gekommen. Deshalb steht für mich außer Frage, dass diese Mannschaft auch am Saisonende einen Spitzenplatz einnehmen wird. Wenn ich mir die Leistungen unserer Burschen in den vergangenen Spielen anschaue, können wir aber auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein nach Deggendorf fahren, weil wir auch wissen, was wir können. Das Schöne ist, wir können dieses Spitzenspiel komplett ohne Druck angehen und freuen uns deshalb umso mehr auf diesen Vergleich."



Personalien: Nathan Blöchl, Johannes Glaser und Sebastian Seidl werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.