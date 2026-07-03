Deggendorf verpflichtet Routinier Eckl und verliert Mittig Der ehemalige Spielertrainer der SpVgg Plattling hat sich den Donaustädtern angeschlossen von Thomas Seidl · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Deggendorfs Coach Wolfgang Kammerl (li.) mit Neuzugang Tobias Eckl – Foto: Verein

Die SpVgg GW Deggendorf hat sich die Dienste eines erfahrenen Innenverteidigers gesichert: Tobias Eckl, der in der Vorsaison noch gemeinsam mit Johannes Wittenzellner die SpVgg Plattling coachte, wird ab sofort das Trikot der Donaustädter überstreifen. Allerdings hat der amtierende Vizemeister der Bezirksliga Ost auch einen weiteren Rückschlag zu verkraften: Youngster Matthias Mittig, der in der abgelaufenen Runde mit elf Treffern zusammen mit Matthias Schäfer bester Torschütze der Grün-Weißen war, hat den Klub noch verlassen und wird künftig höherklassiger spielen.

Tobias Eckl hat 63 Landes-, 29 Bezirksober-, und 158 Bezirksliga-Einsätze in seiner Vita stehen. 2021 schaffte der Blondschopf mit der SpVgg Osterhofen die Rückkehr in die Landesliga, vier Jahre später mit der SpVgg Plattling den Aufstieg in die Bezirksliga. "Ich hatte einige Anfragen vorliegen und habe mich letztlich für die SpVgg GW Deggendorf entschieden. Ich wohne nur drei Autominuten vom Sportgelände entfernt und kann zudem bei einem ambitionierten Verein in einer attraktiven Klasse spielen. Daher passt das hervorragend und ich freue mich darauf, mich wieder voll und ganz auf die Aufgabe als Spieler konzentrieren zu können. Mit meinem neuen Team möchte ich in der Bezirksliga Ost eine gute Rolle spielen und die in mich gesetzten Erwartungen erfüllen", sagt Tobias Eckl.







Matthias Mittig hat der SpVgg GW Deggendorf den Rücken gekehrt – Foto: Harry Rindler







