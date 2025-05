Deggendorf: Stadlberger neuer U19-Coach

In Sachen Nachwuchsarbeit sind die SpVgg GW Deggendorf und die SpVgg Landshut die beiden führenden Vereine in Niederbayern, die mit ihren älteren Nachwuchsteams auch durchgängig auf Verbandsebene vertreten sind. Die Leistungsmannschaften der Donaustädter ließen in der Spielzeit 2024/2025 mit bemerkenswerten Erfolgen aufhorchen. Die U19 spielte in der Landesliga lange Zeit um den Titel mit und wird die Saison auf den dritten Rang abschließen. Die U17 konnte sich als Aufsteiger in der Bayernliga behaupten und hat den Klassenerhalt bereits in der Tasche. Die U15 mischte ebenfalls vorne mit und wurde in der Bayernliga Ost im Endklassement Vierter.

"Das Abschneiden unserer älteren Leistungsmannschaften war hervorragend. Hinzu kommt, dass U14 und U13 in den BFV-Förderligen jeweils Vizemeister wurden und die U13 Tabellendritter", freut sich Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer, der auch bereits fast alle Übungsleiter-Positionen für die kommende Saison besetzten konnte. Eine Pause legt Trainer-Urgestein Christian Schwarzensteiner ein. Der ehemalige Landesliga-Torhüter war an der Trat in den vergangenen Jahren eine Trainer-Konstante und betreute unter anderem die Jahrgänge, die sich zwischen 2017 und 2019 in der Regionalliga mit den Bundesliga-Nachwuchsmannschaften messen durften. Mit Johannes Vogl, Lukas Gehr und Michael Gegenfurtner haben weitere verdiente Nachwuchscoaches aufgehört.







Nach fünf Jahren als U19-Coach wird Benjamin Penzkofer zum Trainer der ersten Herrenmannschaft befördert. In die Fußstapfen des früheren Juniorenbundesliga-Spielers tritt mit Christian Stadlberger ein alter Bekannter. Der 55-Jährige, der bei seiner letzten Station den Kreisklassisten FC Fürstenzell coachte, war bereits in der Vergangenheit im Deggendorfer Nachwuchsleistungszentrum aktiv und führte die U17 in der Saison 2018/2019 zum Klassenerhalt in der Bayernliga. "Christian ist ein sehr erfahrener und kompetenter Trainer, der für unsere U19 ein absoluter Gewinn ist", meint Schäfer, der auch mit allen anderen Besetzungen sehr zufrieden: "Wir haben in allen Altersbereichen qualifizierte und hochwertige Trainer, die zum Teil schon viele Jahre im Verein sind. Daher sind wir überzeugt, dass unsere Nachwuchsspieler weiterhin optimal gefördert werden."