Deggendorf springt auf Platz 2 - Schalding II trumpft in Hutthurm auf





Stefan Richter (Trainer SV Hutthurm): "Ein hochverdienter Sieg von Schalding II. Die Mörtlbauer-Elf war uns in allen Belangen überlegen und wir hatten nichts entgegen zu setzen. Das Ergebnis spricht Bände."





Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining): "Die Wiedergutmachung für den schwachen Auftritt am vergangenen Spieltag ist uns geglückt. Von der ersten bis zur letzten Minute war das ein sehr erwachsener und disziplinierter Auftritt. Ein auch in der Höhe verdienter Sieg in einem fairen Spiel, das vom Schiedsrichtergespann hervorragend geleitet wurde."











Benjamin Penzkofer (Trainer SpVgg GW Deggendorf): "Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Beim Aufwärmen hat sich unser Kapitän Niklas Hauner wohl einen Muskelfaserriss zugezogen - somit fehlten uns 13 Kader-Spieler. Trotzdem haben wir eine sehr gute erste Hälfte gespielt und sind verdient mit 2:0 in die Pause gegangen. Nach dem Wiederbeginn schwanden immer mehr unsere Kräfte und Mauth, das sich spielerisch enorm entwickelt hat, wurde stärker. Wir hatten ein paar bange Momente zu überstehen, konnten aber hinten die Null halten. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, denn das war hinten raus eine absolut Willensleistung."





Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Wir müssen anerkennen, dass Deggendorf in der ersten Halbzeit überlegen war. Der Gegner war spritziger und hat verdient geführt. Dass diese Spielweise sehr kräftezehrend ist, hat man im zweiten Durchgang gemerkt. Wir waren dann die bessere Mannschaft und hatten sehr gute Torchancen. Ein Anschlusstreffer war uns nicht vergönnt und so müssen wir Deggendorf zum Sieg gratulieren.