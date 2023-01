Deggendorf: Spahiu kehrt zurück - Baumgartner und Reiner wieder fit Der talentierte Nachwuchsstürmer läuft wieder für den Landesligisten auf +++ Zwei lange verletzt gewesene Youngster feiern ihre Comebacks

Die SpVgg GW Deggendorf vermeldet einen Winter-Neuzugang, der an der Trat allerdings ein altbekanntes Gesicht ist: Arian Spahiu wechselt von den A-Junioren des SV Schalding-Heining zurück in die Donaustadt und wird beim Landesligisten dem Kader der ersten Mannschaft angehören. Der 18-jährigen Stürmer erzielte für das Tabellenschlusslicht der U19 Bayernliga in 15 Spielen sieben Treffer und gehörte zudem dem BFV-Förderkader an, der im Herbst Süddeutscher Meister wurde.

"Ich fange einen neuen Job an und deshalb wäre es für mich zeitlich extrem stressig geworden, unter der Woche dreimal nach Schalding zu fahren“, berichtet der in Deggendorf lebende Jungspund, der nun seine ersten Schritte im Herrenbereich gehen möchte: "Ich habe in der Vorsaison schon das eine oder andere Mal mit der Ersten trainiert und weiß, dass ich in eine hervorragende Mannschaft komme und einen richtig guten Trainer haben werde. Mein Ziel ist es, dem Team weiterzuhelfen und mich schnellstmöglich in den Herrenbereich zu integrieren, um dem Team in der Restrückrunde bestmöglich helfen zu können.“ Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer traut Spahiu zu, eine Bereicherung für die Offensivabteilung der Grün-Weißen zu werden: "Der Sprung von den Junioren in die Herren-Landesliga ist groß, dennoch bringt Arian vielversprechende Anlagen mit. Er ist technisch stark, hat einen guten linken Fuß und weiß, wo das Tor steht. Wenn er hart an sich arbeitet, kann er eine wertvolle Verstärkung für uns werden.“