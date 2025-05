Deggendorf setzt nach Abstieg voll und ganz auf eigenen Nachwuchs

"Die Nachwuchsarbeit ist unser Faustpfand und es freut mich riesig, dass wir mehrere Talente aus dem eigenen Stall von einem Verbleib bei der SpVgg GW Deggendorf überzeugen konnten. Unser U19 belegt in der Landesliga Süd einen hervorragenden zweiten Tabellenplatz und wir bekommen hervorragend ausgebildete Spieler, die wir Schritt für Schritt in die Mannschaft integrieren wollen", verrät Sportkoordinator Andreas Schäfer, der aber mit Johannes Vogl, Vitus Vornehm und Marlos Nicklas Abgänge zu verzeichnen hat. Einziger externer Neuzugang ist bislang Maximilian Semmler, der vom Kreisklassisten FC Aunkirchen an die Trat wechselt. "Leider verlassen uns mit Johannes Vogl, Vitus Vornehm und Marlon Nicklas drei Akteure. Dennoch werden wir durch die Nachrücker aus der eigenen Jugend sowie Neuzugang Maximilian Semmler wesentlich breiter aufgestellt sein. Nach den bereits vor Wochen bekannt gegebenen Verlängerungen aus dem Bestandskader haben mit Matthias Schäfer und David Albrecht zwei weitere Spieler zugesagt. Die Kaderstärke beträgt 20 Feldspieler plus zwei Torhüter. Mit dem aktuellen Stand der Planungen sind wir sehr zufrieden", freut sich Schäfer.









Der erfahrene Funktionär macht kein Geheimnis daraus, dass man in der Bezirksliga durchaus Ambitionen hat: "Natürlich haben wir den Anspruch in der Bezirksliga, egal ob wir im Westen oder Osten eingruppiert werden, eine gute Rolle zu spielen. Wir wollen junge Spieler einbauen und eine Mannschaft formen, die einen möglichst attraktiven und erfolgreichen Fußball spielt. Wichtig wird, dass unsere Langzeitverletzten ihre Verletzungen bald auskuriert haben und wieder voll angreifen können. Diesbezüglich kann man aber momentan noch keine genauen Prognosen abgeben."