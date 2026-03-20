Deggendorf lässt Niederalteich keine Chance - Garham siegt

Die junge Truppe der SpVgg GW Deggendorf ist mit einem klaren Sieg in die Restrückrunde der Bezirksliga Ost gestartet – Foto: Harry Rindler

Mit zwei Freitagabendspielen wurde die Frühjahrsrunde der Bezirksliga Ost eröffnet. Im Nachbarduell zwischen der SpVgg GW Deggendorf und der SpVgg Niederalteich ließ der Aufstiegsanwärter die Muskeln spielen. Mit einer bärenstarken ersten Hälfte legten die Donaustädter den Gründstein zu einem souveränen 3:0-Heimsieg, der Hübscher, Groll & Co. - zumindest über Nacht - den Sprung auf den ersten Rang bescherte. Einen 0:1-Pausenstand machte der SV Garham gegen den TSV Grafenau wett und durfte sich am Ende über einen 3:1-Erfolg freuen. Die Hausherren haben damit die allerletzten Zweifel am Ligaverbleib beseitigt und festigten ihre hervorragende Position im vorderen Tabellenbereich, während die "Stodbärn" noch ein paar Sicherungspunkte benötigen.



Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Die erste Hälfte war von unserer Seite hervorragend. Wir haben Ball und Gegner laufen lassen und waren sehr dominant. Folgerichtig sind wir mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause gegangen. In den zweiten 45 Minuten war Niederalteich nach einer taktischen Umstellung deutlich besser im Spiel, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. Wir hatten die Partie weiter unter Kontrolle, waren aber nicht mehr so überlegen und konnten uns kaum noch Chancen herausspielen. Das 3:0 fiel nach einer Standardsituation. Mit dem Ergebnis und der Leistung sind wir vollauf zufrieden, da Niederalteich alles andere als ein angenehmer Gegner ist."



Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Unser Konzept ist durch das 0:1 - dem meiner Meinung nach einer klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters vorausging - schon nach einer Viertelstunde über den Haufen geworfen worden. Deggendorf war spielbestimmend und hat eine technisch ganz starke Truppe, die sich vor allem auf Kunstrasen extrem wohl fühlt. In der zweiten Halbzeit haben wir Moral gezeigt und darauf können wir aufbauen. Unsere Punkte müssen wir gegen andere Mannschaften holen."







Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Hüben wie drüben gab es kaum wirklich zwingenden Möglichkeiten, dennoch gerieten wir kurz vor dem Seitenwechsel in Rückstand. Wie wir dann nach der Pause aufgetreten sind, war top. Das Endergebnis spricht für sich und wir hätten sogar noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können."





Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Die ersten Hälfte war sehr zerfahren und wild. Wir waren aber etwas zielstrebiger und sind deshalb nicht unverdient mit einem 1:0 in die Kabine gegangen. Kurz nach Wiederbeginn glückte Garham mit einer direkt verwandelten Ecke der Ausgleich und dieser Treffer hat uns etwas gebrochen. Wir waren in der Folgezeit nicht mehr so griffig in den Zweikämpfen und haben dann auch relativ schnell das zweite Tor kassiert. Unterm Strich haben wir aufgrund der zweiten Halbzeit verdient verloren."



