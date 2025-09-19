Deggendorf klärt U19-Trainerfrage und holt Schwarzensteiner zurück

Eigentlich wollte er eine längere Trainerpause einlegen und den fußballerischen Werdegang seines Sohns Benedikt , der beim Regionalligisten SV Wacker Burghausen unter Vertrag steht, wieder intensiver verfolgen. Doch das Herz von Christian Schwarzensteiner hängt immer noch an der SpVgg GW Deggendorf und der 50-Jährige springt an der Trat als U19-Übungsleiter in die Bresche. In der Vorwoche stellte bei der ältesten Nachwuchsmannschaft der Donaustädter Christian Stadlberger nach nur zweimonatiger Amtszeit seinen Posten zur Verfügung.

Im darauffolgenden Heimspiel gegen den SV Heimstetten betreuten U15-Übungsleiter Johannes Mautner, U19-Assistenzcoach Maximilian Emmer und Sportkoordinator Andreas Schäfer die Mannschaft, in der auch alle vier Akteure standen, die bereits im Herrenbereich fest integriert sind. Am Ende stand ein klarer 4:1-Erfolg auf der Anzeigetafel, der im vierten Anlauf das erste Erfolgserlebnis bedeutete. Mit dem Dreier machten die Grün-Weißen in der Tabelle einigen Boden gut und konnten den Anschluss zum rettenden Ufer herstellen. "Die Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt und hervorragend gekämpft. Der Spielverlauf - wir konnten durch ein Eigentor früh in Führung gehen - hat uns ebenfalls in die Karten gespielt. Ein sehr wichtiger Heimerfolg", bilanzierte Andreas Schäfer.





