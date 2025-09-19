 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Christian Schwarzensteiner ist zurück bei der SpVgg GW Deggendorf
Christian Schwarzensteiner ist zurück bei der SpVgg GW Deggendorf – Foto: Harry Rindler

Deggendorf klärt U19-Trainerfrage und holt Schwarzensteiner zurück

Der langjährige NLZ-Coach beendet sein fußballerische Auszeit deutlich früher als geplant +++ Lukas Gehr kehrt als Assistenzcoach an die Trat zurück

Eigentlich wollte er eine längere Trainerpause einlegen und den fußballerischen Werdegang seines Sohns Benedikt, der beim Regionalligisten SV Wacker Burghausen unter Vertrag steht, wieder intensiver verfolgen. Doch das Herz von Christian Schwarzensteiner hängt immer noch an der SpVgg GW Deggendorf und der 50-Jährige springt an der Trat als U19-Übungsleiter in die Bresche. In der Vorwoche stellte bei der ältesten Nachwuchsmannschaft der Donaustädter Christian Stadlberger nach nur zweimonatiger Amtszeit seinen Posten zur Verfügung.

Im darauffolgenden Heimspiel gegen den SV Heimstetten betreuten U15-Übungsleiter Johannes Mautner, U19-Assistenzcoach Maximilian Emmer und Sportkoordinator Andreas Schäfer die Mannschaft, in der auch alle vier Akteure standen, die bereits im Herrenbereich fest integriert sind. Am Ende stand ein klarer 4:1-Erfolg auf der Anzeigetafel, der im vierten Anlauf das erste Erfolgserlebnis bedeutete. Mit dem Dreier machten die Grün-Weißen in der Tabelle einigen Boden gut und konnten den Anschluss zum rettenden Ufer herstellen. "Die Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt und hervorragend gekämpft. Der Spielverlauf - wir konnten durch ein Eigentor früh in Führung gehen - hat uns ebenfalls in die Karten gespielt. Ein sehr wichtiger Heimerfolg", bilanzierte Andreas Schäfer.


Gegen den SV Heimstetten feierten die Youngsters der Grün-Weißen ihren ersten Saisonsieg
Gegen den SV Heimstetten feierten die Youngsters der Grün-Weißen ihren ersten Saisonsieg – Foto: Harry Rindler




Mit dem in Degernbach bei Bogen wohnhaften Christian Schwarzensteiner konnte Deggendorfs Sportchef seinen Wunschkandidaten überzeugen, die A-Junioren zu übernehmen. "Christian war viele Jahre ein fester Bestandteil unseres Nachwuchsleistungszentrums und hat in dieser langen Zeit stets Top-Arbeit geleistet. Er wird keine Anlaufzeit benötigen und weiß zudem, was auf diesem Niveau erforderlich ist, um Erfolg zu haben. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm eine hervorragende Lösung gefunden haben und er mit dem Team den Klassenerhalt schaffen wird", meint Schäfer. Seinen Einstand feiert Schwarzensteiner im Auswärtsspiel beim Bayernliga-Absteiger Türkgücü München, der erst zwei Partien ausgetragen hat, die beide unentschieden endeten.



Neben Schwarzensteiner kehrt auch Lukas Gehr an die Trat zurück, der seit dieser Saison Chefanweiser beim Herren-Kreisklassenteam der SpVgg Patersdorf ist. Der 29-Jährige wird Schwarzensteiner als Co-Trainer unterstützen und sich zudem um die organisatorischen Aufgaben kümmern. "Lukas war die letzten Jahre eine Konstante im NLZ und es zeigt seine Verbundenheit zum Verein, dass er sich wieder bei uns engagiert. Darüber freuen wir uns sehr", sagt Schäfer. Ebenfalls weiter dem Trainerteam angehören wird Maximilian Emmer.

