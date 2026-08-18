Deggendorf: Kammerl erklärt Rücktritt - Eckl springt ein

Wolfgang Kammerl war nur zwei Monate Chefanweiser der SpVgg GW Deggendorf – Foto: Harry Rindler

Sportlich ist es bei der SpVgg Deggendorf nach einem Stotterstart zuletzt bergauf gegangen: Groll, Semmler und Kameraden holten aus den drei vergangenen Partien sieben Zähler und machten in der Tabellen damit Boden gut. Dennoch gibt es nun einen Wechsel auf der Kommandobrücke, denn nach nur zwei Monaten nimmt Coach Wolfgang Kammerl seinen Hut. Nachfolger des 54-jährigen Realschullehrers wird interimsmäßig der erfahrene Innenverteidiger Tobias Eckl , der Anfang Juli von der SpVgg Plattling an die Trat gewechselt ist.

"Die Mannschaft und ich haben irgendwie nie einen gemeinsamen Nenner gefunden und nach dem Spiel in Künzing stand für mich ziemlich schnell fest, dass eine Trennung für beide Seiten das Richtige ist. Ab und zu ist sowas einfach der Fall und für mich ist das auch okay so. Ich wünsche Mannschaft und Verein alles Gute für die aktuelle Saison und für die Zukunft", lautet das Statement von Wolfgang Kammerl, der bei den Donaustädtern im Juni Benjamin Penzkofer beerbte und zwischen 2019 und 2021 schon für die U17 der Grün-Weißen verantwortlich war.

"In den letzten Wochen hat sich immer mehr herausgestellt, dass die Chemie zwischen den Spielern und dem Trainer nicht passt. Das hatten wir uns natürlich allesamt anders erhofft, hilft aber nicht. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass wir mit der sportlichen Situation keineswegs unzufrieden sind. Sowohl in der Vorbereitung als auch in den ersten Punktspielen hatten wir massive Personalprobleme - unser bisheriges Abschneiden ist daher ordentlich. Wolfgang übergibt eine topfitte Mannschaft, davon werden wir im weiteren Saisonverlauf sicherlich noch profitieren. Wir wünschen ihm privat und sportlich nur das Beste und bedanken uns für seine engagierte Arbeit", erklärt Sportkoordinator Andreas Schäfer.





Tobias Eckl (re.) springt bei der SpVgg GW Deggendorf als Interimstrainer in die Bresche – Foto: Harry Rindler















Der Deggendorfer Fußballboss ist überzeugt, dass Ex-Landesligakicker Tobias Eckl keine Anlaufzeit benötigen wird: "Tobi hat bei der Spielvereinigung Plattling bereits gute Arbeit als Spielertrainer geleistet und sich bereit erklärt, das Team bis auf Weiteres zu coachen. Obwohl er erst ein paar Wochen bei uns im Verein ist, hat er in der Mannschaft schon ein hohes Standing und ist ein angenehmer Typ. Wir haben vollstes Vertrauen in ihm. Einen zeitlichen Rahmen über die Dauer das Engagements haben wir noch nicht festgelegt - das lassen wir relativ entspannt auf uns zukommen.“







Sportlich soll das Team um den wiedergenesenen Torjäger Roman Artemuk sich in den kommenden Wochen und Monaten weiter stabilisieren: "Personell sind wir mittlerweile wieder deutlich besser aufgestellt und hoffen, dass wir in den kommenden Wochen konstant punkten können. Natürlich wollen wir versuchen, den positiven Ergebnistrend fortzusetzen und uns im vorderen Tabellendrittel zu etablieren", verrät Schäfer.