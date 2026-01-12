Mawab Galo (li.) und Josef Falter haben im Winter die Vereine gewechselt – Foto: Schäfer / W. G.

Deggendorf gibt Galo ab - Regen holt Talent Falter heim Der Tabellenzweite der Bezirksliga Ost muss künftige auf seinen Edeljoker verzichten +++ Kreisligist kann sich über Rückkehr eines Youngstes freuen

Übermäßg viel Bewegung ist auf dem regionalen Transfermarkt derzeit nicht. Die SpVgg GW Deggendorf muss künftig ohne Stürmer Mawab Galo auskommen, der zum abstiegsbedrohten Oberpfälzer Bezirksligisten FC Furth im Wald gewechselt ist. Der TSV Regen, Rangvierter der Kreisliga Straubing, kann sich derweil über einen hoffnungsvollen Neuzugang freuen, der im Verein jedoch ein altbekanntes Gesicht ist: Josef Falter bricht seine Zelte beim ASV Cham ab und streift ab sofort wieder das Trikot seines Heimatvereins über.

Mawab Galo gehörte zweieinhalb Jahre dem Kader des A-Teams der SpVgg GW Deggendorf an. Einen Stammplatz konnte sich der pfeilschnelle Angreifer zwar aufgrund technischer und taktischer Defizite nicht erkämpfen, dennoch erzielte der 23-Jährige in der laufenden Runde entscheidende Tore für die Penzkofer-Formation. Beim Spitzenspiel in Ruhmannsfelden markierte Galo den goldenen Treffer, auch beim 2:0-Heimerfolg gegen den TSV Mauth machte der aus dem Sudan stammende Offensivmann das wichtige 1:0. Beim 4:2-Sieg in Hofkirchen war der Neu-Further für das 3:2 verantwortlich. "Mawab ist ein guter Bursche, dessen große Qualität seine Schnelligkeit ist. Bei uns ist die Konkurrenz aber groß und er wollte mehr Spielzeit, die er hoffentlich beim FC Furth im Wald bekommen wird. Wir wünschen ihm alles Gute", sagt Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer.





















Nach viereinhalb Jahren im BFV-Nachwuchsleistungszentrum des ASV Cham läuft Josef Falter wieder für den TSV Regen auf. Der Mittelfeldspieler kam nach dem Aufstieg der U19 der Rot-Weißen in die Bayernliga nur dreimal zum Einsatz und kehrt nun zu seinem Stammklub zurück. "Josef ist ein top ausgebildetes Talent, das perfekt zu unserem eingeschlagenen Weg passt. Wir haben unsere Truppe nach dem Abstieg aus der Bezirksliga deutlich verjüngt und sind sehr erfreut, dass ein weiterer Youngster den Weg zu uns gefunden hat", gibt Regens Teammanager Erich Drexler zu Protokoll. Als Tabellenvierter befindet sich die Mühl-Truppe in Lauerstellung und darf zumindest noch mit einem Auge Richtung Vizemeisterschaft schielen.