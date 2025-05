Deggendorf ärgert Seebach im Stadtderby, Bogen-Big-Points beim Meister

Die Zuschauer durften am Freitagabend in der Landesliga Mitte viele Tore und die ein oder andere Überraschung bestaunen. Denn während es zwischen dem SSV Eggenfelden und dem TSV Kareth-Lappersdorf ein 7-Tore-Spektakel und einen 4:3-Sieg für die Gäste aus Regensburg gab, überraschten die bereits abgestiegene SpVgg GW Deggendorf mit einem Last-Minute-Ausgleich (1:1) im Stadtderby zu Gast beim TSV Seebach und der TSV Bogen - ebenfalls mit dem Treffer in der Nachspielzeit - mit einem ganz wichtigen Dreier zu Gast beim Meister in Hauzenberg. Auch die SpVgg Lam durfte an diesem Abend einen 2:1-Sieg (über den TB 03 Roding) bejubeln...