Deggendorf: Abraham verlängert - Unerwarteter Neuzugang

Die SpVgg GW Deggendorf kann eine erfreuliche Nachricht bekanntgeben: Goalgetter Ashour Abraham wird auch in der Spielzeit 2025/2026 das Trikot der Donaustädter tragen. Der 26-jährige Syrer, der vor der Saison von der SpVgg Osterhofen an die Trat gewechselt ist, holte sich im Vorjahr die Torjägerkanone der Landesliga Mitte und hat auch in dieser Runde schon wieder 15-mal ins Schwarze getroffen. Der Tabellennachzügler kann außerdem eine Winter-Verpflichtung präsentieren: Vom Oberpfälzer Kreisklassisten VfR Regensburg hat sich der 20-jährige Andrej Stojanov den Grün-Weißen angeschlossen.

"Ashour hat Neu-Trainer Ben Penzkofer und mir in einem persönlichen Gespräch verbindlich für die nächste Saison zugesagt. Das freut uns enorm, weil er qualitativ ein herausragender Stürmer ist, der in unseren Planungen eine sehr wichtige Rolle einnimmt", sagt Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer. Neuzugang Stoyanov ist in der Region ein komplett unbeschriebenes Blatt, verbrachte einen Teil seiner Jugendzeit beim TSV Kareth-Lappersdorf und dem ASV Cham. "Andrej hat angefragt, ob er sich bei uns in der Landesliga beweisen kann. Wir haben ihn daraufhin in ein Probetraining eingeladen, bei dem er einen ordentlichen Eindruck hinterlassen hat. Da unser Kader ohnehin relativ dünn ist, haben wir diesen Transfer gemacht und werden uns den Spieler vorerst bis zum Sommer anschauen", berichtet Schäfer.







Zäh verläuft bis dato die Vorbereitung. Die 0:8-Klatsche gegen den SV Schalding-Heining sorgte an der Trat für die Katerstimmung. "Wir mussten mit dem letzten Aufgebot antreten und hätten aufgrund der bescheidenen Personalsituation die Partie eigentlich absagen müssen. Das haben wir aber aus Rücksicht auf Schalding nicht getan. Dennoch darf man sich nicht so schwach präsentieren. Einige Spieler standen völlig neben sich und wir haben den zweifelsohne starken Gegner durch einfachste Fehler regelrecht zum Tore schießen eingeladen", grantelt Schäfer, der aber auch eine gute Nachricht erhalten hat. Bei Kapitän Niklas Hauner bestätigte sich der Verdacht auf Schambeineintzündung nicht und der Klasse-Verteidiger könnte im Optimalfall bis zum Auftaktmacht beim 1. FC Passau schon wieder eine Option sein.