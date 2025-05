Deggendorf abgestiegen - und der Rest: Ein wahrer Krimi!

In der Landesliga Mitte fällt eine Entscheidung nach der anderen: Hauzenberg steht als Meister bereits seit einer Woche fest. Und auch der erste Absteiger ist fix: Die SpVgg GW Deggendorf muss nach der Niederlage am 32. Spieltag gegen Kosova Regensburg nach drei Spielzeiten wieder runter in die Bezirksliga. Das war es aber dann auch schon mit der Eindeutigkeit. Denn der Rest - also das Relegationsrennen sowie der Abstiegskampf - wird mehr und mehr ein wahrer Krimi...