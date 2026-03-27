Degener bleibt: Defensivanker verlängert beim SV Brake

Der SV Brake kann weiter auf Konstanz bauen: Paul Degener hat seinen Vertrag verlängert und bleibt damit ein fester Bestandteil der ersten Herrenmannschaft. Der Linksverteidiger überzeugt nicht nur durch Verlässlichkeit, sondern auch mit entscheidenden Momenten.

Beim SV Brake geht der Weg mit einem vertrauten Gesicht weiter: Paul Degener hat seine Zusage für die kommende Zeit gegeben und bleibt dem Verein treu. Der Defensivspieler, der seit der Jugend das Trikot des Klubs trägt, steht exemplarisch für Kontinuität und Identifikation.

Auf der linken Abwehrseite ist Degener längst eine feste Größe. Mit seiner ruhigen Art und konstant stabilen Leistungen verleiht er der Defensive Sicherheit und Struktur. In einer anspruchsvollen Landesliga-Saison kommt er bislang auf 17 Einsätze – ein Beleg für seine Bedeutung innerhalb des Teams.