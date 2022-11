Deftige Niederlage am Kapellenberg

Nach einer kämpferisch starken Leistung vergangenes Wochenende reiste die SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten mit viel Selbstvertrauen an den Kapellenberg nach Aislingen.

Nach 90 ernüchternden Minuten stand man am Ende aber wieder mit leeren Händen da.



Auch an diesem Sonntag musste der SG mal wieder ein Gegenspieler helfen das Tor zu treffen.

In der zweiten Minute ging man durch ein Eigentor von Stephan Siegner in Führung.

Auf dem sehr rutschigen und holprigen Platz misslang ein Rückpass komplett und ging über den Torhüter Matthias Klett ins eigene Gehäuse.

Jedoch konnte auch an diesem Sonntag aus diesem frühen Führungstreffer kein Vorteil für das eigene Spiel gewonnen werden.

Siegner konnte schon in der elften Minute seinen Fehler gut machen und erzielte sein zweites Tor des Tages.

Nach einem Eckball schraubte er sich in die Höhe und glich zum 1:1 aus.



Die große Standardstärke der Gastgeber, mehrmals von Trainer Patrick Raith angesprochen, wurde nach 26. Minuten ein weiteres Mal unter Beweis gestellt.

Siegners Partner in der Innenverteidigung Daniel Sailer konnte sich ebenfalls in die Torschützenliste eintragen.

Nach dem zweiten Eckball des Spieles stand er völlig frei im fünf Meter Raum und konnte zur Führung einschieben.

In den weiteren Minuten bis zur Halbzeit enttäuschte die SG auf ganzer Linie, denn es kam keine weitere Torchance dazu.

Mit ein wenig Glück und Aislinger Unvermögen konnte der knappe 1:2 Rückstand in die Kabine gerettet werden.



Im zweiten Durchgang kam dann eine andere Mannschaft der Gäste auf den Platz.

Auch wenn es im letzten Drittel oft nicht für einen Abschluss reichte, mit zwei Fernschüssen und einem unplatzierten Kopfball wurde zumindest ein wenig was für die Statistik gemacht, konnte mit einer anderen Einstellung den Grün-Weißen Paroli geboten werden.

Jedoch gelang dies nur bis zur 63. Spielminute.

Nach einem perfekt ausgespielten Spielzug konnte die Elf vom Kapellenberg in Person von David Tausend die Führung auf 3:1 erhöhen.



Nach einem bestens platzierten Fernschuss von Johannes Böck wenig später, konnte Sebastian Pröbstle mit einer Glanzparade vorerst zwar noch Schlimmeres verhindern, lange sollte es aber nicht dauern bis der Sack vom SVA geschlossen wurde.



Nach einer harten, aber auch sich selbst zuzuschreibenden Zeitstrafe mussten die Gäste in diesen zehn Minuten das 4:1 durch Niklas Hahn hinnehmen.



Michael Mayr hätte nach 80 Minuten das Spiel nochmals spannend machen können.

Er scheiterte aber mit einem Foulelfmeter an der Torlatte. Auch der Nachschuss brachte nichts zählbares ein.