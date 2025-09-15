Deftige Klatsche für 1. Mannschaft

Völlig von der Rolle präsentierte sich unsere 1. Mannschaft im Heimspiel gegen die 2. Mannschaft des FC Astoria Walldorf. Gegen den Nachwuchs des Regionalligisten kassierte man gleich sechs Gegentreffer, und auf der Habenseite blieb auch im dritten Heimspiel ein eigener Torerfolg aus.

Von Beginn an störten die Walldorfer früh den Spielaufbau des TSV – damit kam unsere Mannschaft überhaupt nicht zurecht und lag bereits nach acht Minuten mit 0:2 zurück. Danach fing sich die Ruppenecker-Elf etwas und gestaltete die Partie ausgeglichener, ohne sich jedoch nennenswerte Tormöglichkeiten erarbeiten zu können.