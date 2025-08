»Definitiv nichts verschenken« "Spiele" freut sich auf Erlbach-Match

Am Dienstagabend (Anstoß: 18:15 Uhr) erwartet die SpVgg Landshut im Rahmen der 2. Hauptrunde des Bayerischen Totopokals den SV Erlbach. Beide Teams sind nahezu perfekt in die Saison gestartet. Die "Spiele" ist in der Landesliga Mitte noch ungeschlagen, die Gäste aus dem Landkreis Altötting haben in der Bayernliga Süd sieben von neun möglichen Zählern eingespielt und sind zudem noch ohne Gegentreffer. Kein alltägliches Spiel ist es für Landshuts Top-Neuzugang Tobias Steer, der in der Vorsaison des SVE-Trikot getragen hat und in 28 Einsätzen bemerkenswerte 17 Scorer-Punkte (sechs Tore, elf Vorlagen) verbuchte.